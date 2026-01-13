ORTEC BV / ORTEC erweitert seine Präsenz im deutschen Gesundheitswesen ...

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    ORTEC erweitert seine Präsenz im deutschen Gesundheitswesen durch die strategische Übernahme von Klages & Partner (FOTO)
    Zoetermeer, Niederlande (ots) - Durch die Übernahme erweitert ORTEC sein Portfolio um mehr als 200 Kunden aus dem Gesundheitswesen und branchenspezifisches Know-how im Bereich Workforce Management

    ORTEC, ein weltweit führender Anbieter von Software für Lieferkettenplanung und Personalmanagement, gab heute die strategische Übernahme von Klages & Partner bekannt. Ein deutscher Entwickler von Software für die Personalplanung und -steuerung in Krankenhäusern, Kliniken und Pflegeeinrichtungen, die den komplexen Anforderungen des modernen Gesundheitswesens gerecht wird. Klages & Partner betreut über 200 Kunden im Gesundheitswesen, vorwiegend in Deutschland.

    Diese Akquisition unterstützt das strategische Ziel von ORTEC im Bereich Workforce Management, seine Position im deutschen Gesundheitssektor zu stärken. Dabei baut ORTEC auf jahrzehntelanger Erfahrung und seiner etablierten Marktführerschaft im Bereich Personaleinsatzplanung für den niederländischen Gesundheitsmarkt sowie auf einem bestehenden Kundenstamm in Belgien, Finnland, Deutschland, Großbritannien und Australien auf. ORTEC erweitert somit seine branchenspezifische Expertise in Deutschland und legt nach wie vor den Schwerpunkt darauf, Klarheit, Zuverlässigkeit und menschenfokussierte Technologie im gesamten Lösungsportfolio zu bieten.

    "Klages & Partner möchte wie wir die Arbeit für Menschen in komplexen Betriebsumgebungen verbessern", sagt Georgios Sarigiannidis, CEO von ORTEC. "Gemeinsam können wir Unternehmen im Gesundheitswesen noch leistungsfähigere und benutzerfreundlichere Tools zur Planung, Verwaltung und Optimierung ihres Personaleinsatzes anbieten, wodurch letztlich die Gesundheitsversorgung und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden verbessert werden."

    Das 1991 gegründete Unternehmen Klages & Partner entwickelt und vertreibt Software, die in enger Zusammenarbeit mit Fachleuten aus dem Gesundheitswesen entwickelt wird, um die besonderen Herausforderungen der Personalplanung im klinischen Bereich zu bewältigen. Seine Lösungen vereinfachen die komplexe Personaleinsatzplanung und gewährleisten gleichzeitig Fairness, Effizienz und Compliance, sodass sich die Teams in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen auf die wirklich wichtigen Aufgaben konzentrieren können: die Versorgung der Patientinnen und Patienten.

    ORTEC und Klages & Partner verfolgen gemeinsam das Ziel, Mehrwert für Kunden zu schaffen, praktische Innovationen zu entwickeln und Lösungen zu finden, die medizinisches Fachpersonal wirklich unterstützen. ORTEC verfügt über langjährige Erfahrung in der Personaleinsatzplanung für im Gesundheitswesen tätige Unternehmen, während Klages & Partner fundierte Kenntnisse des lokalen Marktes und vertrauensvolle Beziehungen innerhalb des deutschen Pflegesektors einbringt.

    Die Transaktion wurde Ende Dezember 2025 abgeschlossen.

    Über ORTEC

    Seit mehr als 40 Jahren entwickelt ORTEC Software für die Lieferkettenplanung und das Personalmanagement. Wir helfen Unternehmen dabei, ihre Mitarbeitenden und Ressourcen auch in Zeiten des Wandels optimal einzusetzen. Durch den Einsatz unserer bewährten KI-gestützten Technologie werden Störfaktoren und Reibungsverluste beseitigt, sodass Menschen ungestört arbeiten können. Unser Ziel ist einfach: Unsere Software sorgt für Vertrauen, Fairness und Zuverlässigkeit, damit sich jeder auf die wirklich wichtigen Aufgaben konzentrieren kann. ORTEC wird von Battery Ventures unterstützt. Erfahren Sie mehr unter ortec.com.

    Über Klages & Partner

    Klages & Partner entwickelt und vertreibt Software für die Personalplanung und -steuerung im klinischen Bereich in enger Zusammenarbeit mit Fachleuten aus dem Krankenhaussektor. Das Unternehmen mit mehr als 200 Kunden vorwiegend in Deutschland hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Personalplanung im Gesundheitswesen effektiv, fair und nachhaltig zu gestalten.

    Pressekontakt:

    Rebecca Noble
    Vice President Corporate Communications
    mailto:rebecca.noble@ortec.com
    +31 6 1516 6704

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181825/6195223 OTS: ORTEC BV






