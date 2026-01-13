THG Nutrition, einschließlich Myprotein, wählt Plex Manufacturing Execution System für die Standardisierung von Abläufen und Beschleunigung des Wachstums

MILTON KEYNES, England, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute bekannt gegeben, dass THG Nutrition, Heimat von Myprotein – der weltweit größten Online-Sporternährungsmarke – das Plex Manufacturing Execution System (MES) ausgewählt hat, um operative Exzellenz voranzutreiben, schnelles Wachstum zu unterstützen und Fertigungsprozesse über mehrere Standorte hinweg zu vereinheitlichen.

THG Nutrition liefert hochwertige Sporternährungsprodukte in mehr als 70 Länder und betreibt weltweit mehrere Produktionsstätten. Als Teil von THG PLC, einem globalen E-Commerce- und Technologieunternehmen, setzt THG Nutrition auf Innovation, Effizienz und Kundenzufriedenheit. Die Anlage in Warrington, Großbritannien, eine der größten Produktionsstätten, wird als erste Plex MES implementieren, mit Plänen zur Ausweitung auf weitere Standorte.

„Plex gibt uns die Plattform, um schnell und intelligent zu handeln", sagte Adam Pyne, Produktionsdirektor für THG Manufacturing. „Mit Echtzeit-Dashboards, geführten Arbeitsanweisungen und mobilgestützter Bestandsverfolgung können unsere Teams fundierte Entscheidungen treffen und die Planung optimieren. Plex beseitigt operative Silos und befähigt unsere Mitarbeiter über Abteilungen hinweg zusammenzuarbeiten – im Einklang mit unserem Engagement für kontinuierliche Verbesserung und erstklassige Qualität."

Die Entscheidung von THG Nutrition für Plex wurde durch den Bedarf an Echtzeit-Transparenz, optimiertem Qualitätsmanagement sowie effizienter Bestands- und Produktionsplanung getrieben. Zuvor nutzte das Unternehmen Altsysteme und manuelle Prozesse, die Silos zwischen Abteilungen erzeugten. Mit Plex erhält THG Nutrition eine einheitliche, cloudbasierte Lösung, die kontinuierlich auf die neueste Softwareversion aktualisiert wird. Diese Dynamik erhöht die Kostenvorhersehbarkeit, gewährleistet Compliance und stärkt die operative Resilienz.