    ANALYSE-FLASH

    Berenberg startet Michelin mit 'Hold' und Ziel 28 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg bewertet Michelin mit "Hold" und 28 Euro.
    • Michelin ist Marktführer mit starkem Vertrieb.
    • Regionale Produktion weniger attraktiv, zyklischer Druck.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Michelin mit "Hold" und einem Kursziel von 28 Euro in die Bewertung aufgenommen. Michelin sei der Marktführer mit einem starken Vertrieb und Produktionskapazitäten, schrieb Michael Filatov in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Reifenherstellern. Die regionale Aufstellung der Produktion sei allerdings weniger attraktiv und es gebe zyklischen Gegenwind abseits des Geschäfts mit Pkw-Reifen./mis/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 28 Euro



