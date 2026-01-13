Star Copper berichtet über die restlichen Ergebnisse der Phase-1-Bohrungen zur Erweiterung der supergenen Zone nach Südwesten

Vancouver, British Columbia – 13. Januar 2026 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) („Star Copper“ oder das „Unternehmen“), ein auf die Exploration und Erschließung kritischer Mineralien spezialisiertes Unternehmen, freut sich, die Ergebnisse aus den Bohrlöchern S-053, S-054A und S-055 des Phase-1-Bohrprogramms im Sommer 2025 (siehe Abbildung 1) sowie damit verbundene Explorationsaktivitäten und einen Ausblick auf die erwarteten Bohrergebnisse der Phase 2 in seinem Vorzeige-Projekt Star im nordwestlichen British Columbia zu veröffentlichen.

Abbildung 1 – Phase-1-Bohrungen 2025 in Star Main mit Darstellung der Kupfer-Gold-Oxid-Ummantelung und der supergenen Anreicherung. Star Copper 2026

Highlights

- Bohrloch S-053 durchteufte 81 m mit 0,6 % CuÄq (0,48 % Cu & 0,13 g/t Au) ab einer Tiefe von 12 m.

Einschließlich 51 m mit 0,86 % CuÄq (0,69 % Cu & 0,20 g/t Au) ab einer Tiefe von 12 m.

Einschließlich 40 m mit 0,94 % CuÄq (0,75 % Cu & 0,21 g/t Au) ab einer Tiefe von 14 m.

- Bohrloch S-054A durchteufte 183 m mit 0,28 % CuÄq (0,23 % Cu & 0,06 g/t Au) ab einer Tiefe von 26 m.

Einschließlich 108 m mit 0,36 % CuÄq (0,29 % Cu & 0,07 g/t Au) ab einer Tiefe von 106 m.

Einschließlich 45 m mit 0,47 % CuÄq (0,38 % Cu & 0,10 g/t Au) ab einer Tiefe von 137 m.

- Bohrloch S-055 durchteufte 311 m mit 0,42 % CuÄq (0,29 % Cu & 0,15 g/t Au) ab einer Tiefe von 18 m.

Einschließlich 218 m mit 0,46 % CuÄq (0,30 % Cu & 0,17 g/t Au) ab einer Tiefe von 18 m.

Einschließlich 133 m mit 0,55 % CuÄq (0,36 % Cu & 0,20 g/t Au) ab einer Tiefe von 18 m.

Einschließlich 75 m mit 0,71 % CuÄq (0,49 % Cu & 0,24 g/t Au) ab einer Tiefe von 18 m.

Die Phase-1-Bohrungen waren darauf ausgelegt, das Verhältnis zwischen Erzgehalt und Verwerfungsstrukturen zu untersuchen, um Ziele besser bestimmen und ein besseres Verständnis der allgemeinen Ausrichtung und Mineralisierung des Vorkommens Star gewinnen zu können. Die Bohrungen verliefen erfolgreich und bestätigten und erweiterten die supergene Zone um 50 Meter nach Südwesten. Das Unternehmen ist von den Ergebnissen der Phase 1 begeistert und wartet gespannt auf die restlichen Bohrergebnisse der Phase 2 in Star Main, Copper Creek und Star North.

Der CEO des Unternehmens, Darryl Jones, merkte an: „Die Ergebnisse aus Star Main liefern weiterhin äußerst erfreuliche Zahlen in einem Projekt, das bereits spektakuläre Kupfer- und Goldabschnitte aufweist. Wir arbeiten daran, auf den umfangreichen historischen Daten früherer Betreiber aufzubauen und ein unserer Meinung nach großes Porphyr-Modell in einem mineralreichen Gebiet in British Columbia zu erschließen. Dank des Vorkommens Star Main, das in mehrere Richtungen und in die Tiefe offen ist, und mit mehreren geophysikalischen Zielen, die Star Main umgeben (Star West & East – bisher ohne Bohrarbeiten), glauben wir, mit der Kampagne 2026 bedeutenden Wert im gesamten Projekt Star erschließen zu können.“

Die Phase-1-Bohrungen erweiterten die Ausmaße der oberflächennahen supergenen Zone in Bohrloch S-053 um 50 m nach Südwesten, sodass sie sich nun über insgesamt 550 m mal 500 m erstreckt, bestätigten eine Kupfermineralisierung über mehrere Intrusivphasen hinweg und verfeinerten den Struktur- und Alterationsrahmen – insbesondere entlang der Star Fault und den verbundenen kalihaltigen (K-Feldspat) Alterationskorridoren. Die supergene Zone liefert weiterhin überaus spannende frühe visuelle Ergebnisse (siehe Pressemitteilung vom 25. August 2025) und verleiht uns die Zuversicht, dass es sich hier potenziell um eine größere Oxid-Zone handeln könnte (siehe Foto – Abbildung 2). Mit dem weiten Potenzial in der 1 km x 1 km großen Oxid-Zone im Projekt Star freut sich das Unternehmen besonders über die hochgradige Mineralisierung, die sich nordöstlich und südwestlich der supergenen Zone erstreckt. Die hypogene Mineralisierung erstreckt sich von weit mehr als 100 Metern in der Tiefe auf weit über 400 Meter, wie aus den ersten 3 Bohrlöchern der Phase 1 berichtet, und stellt ein wesentliches Element dieses Vorkommens dar. Die Bohrungen der Phase 2 konzentrierten sich auf die Erweiterung der Oxid-Zone und die Prüfung der Übergangszonen an oder nahe den Verwerfungen. Bohrloch S-053 erweiterte die supergene Zone um 50 Meter nach Südwesten und verlor sich dann in den Verwerfungsstrukturen in einer Tiefe von 100 Metern (siehe Abbildung 2).

Tabelle 1 – Erste Ergebnisse der Phase-2-Bohrungen bei Star Main. Star Copper 2026.

Bohrloch-Nr. von bis Mächtigkeit (m) Cuäq Cu (%) Au (g/t) Kategorie S-053 12 93 81 0,6 0,48 0,13 Supergen einschl. 12 63 51 0,86 0,69 0,2 Supergen und einschl. 14 54 40 0,94 0,75 0,21 Supergen Bohrloch-Nr. von bis Mächtigkeit (m) Cuäq Cu (%) Au (g/t) Kategorie S-054A 4 413 408 0,17 0,13 0,04 Hypogen einschl. 106 214 108 0,36 0,29 0,07 Hypogen einschl. 137 182 45 0,47 0,38 0,1 Hypogen Bohrloch-Nr. von bis Mächtigkeit (m) Cuäq Cu (%) Au (g/t) Kategorie S-055 18 330 311 0,42 0,29 0,15 Hypogen einschl. 18 237 218 0,46 0,29 0,17 Hypogen einschl. 18 152 133 0,55 0,36 0,2 Supergen/ Hypogen einschl. 18 94 75 0,71 0,49 0,24 Supergen

Tabelle 1 Fußnoten: (1) Die angegebenen Mächtigkeiten stellen Bohrlochabschnitte dar, die wahren Mächtigkeiten sind unbekannt. (2) Alle Analyseabschnitte stellen längengewichtete Durchschnittswerte dar. (3) Die Berechnungen des Kupferäquivalents (CuÄq) basieren auf folgenden Metallpreisen: 4,00 USD/lb Cu und 3.000 USD/oz Au. sowie konzeptionellen Ausbeuten von 80 % für Cu und 80 % für Au. Die Umrechnung der Metalle in einen Kupferäquivalentgehalt auf Basis dieser Metallpreise erfolgt relativ zum Kupferpreis pro Masseneinheit, multipliziert mit den konzeptionellen Ausbeuten für diese Metalle, normiert auf die konzeptionelle Kupferausbeute. Die Metalläquivalente für jedes Metall werden zum Kupfergehalt addiert. Die allgemeine Formel hierfür lautet: CuÄq % = Cu % + ((Au g/t * Au $ g.*Au-Ausbeute) / ( Cu $/t. * 22,046 *Cu-Ausbeute))

Tabelle 2 – Bohrlochkoordinaten – UTM-Zone 9N NAD83. Star Copper 2026.

Bohrloch-Nr. UTM_E UTM_N Höhenlage_M Azimut Neigung Tiefe S-053 339722 6458209 1084 260 -83 184 S-054A 339990 6458291 1121 270 -85 413 S-055 6458119 339791 104 270 -85 188

Abbildung 2 – Querschnitt der Ergebnisse der Phase-1-Bohrungen 2025 in Star Main. Star Copper 2026

Das Unternehmen freut sich darauf, in den kommenden Monaten über die verbleibenden Ergebnisse der Phase-2-Bohrungen 2025 zu berichten und die bohrfreie Zeit zu nutzen, um das Vertrauen in das geologische Modell weiter zu stärken und die für die Planung der Bohrsaison 2026 erforderlichen Vektorisierungsinstrumente zu schärfen. Mit den im Jahr 2025 niedergebrachten rund 5.000 Bohrmetern nähert sich die kumulierte Bohrleistung im Projekt Star insgesamt 20.000 Metern. Aufgrund historischer Arbeiten früherer Betreiber im Wert von weit mehr als 10 Millionen $ positioniert sich das Unternehmen, um Wert zu schaffen und das erhebliche Potenzial des Projekts Star im „Golden Triangle“ von British Columbia zu erschließen.

Bohrloch S-053

Bohrloch S-053 wurde im Bohrkragen an der westlichen Flanke von Star Main angelegt, um den oberflächennahen supergenen Horizont und das darunterliegende hypogene System über ein Netzwerk von einzelnen Strukturen zu prüfen. Das Bohrloch durchteufte Abraum bis in eine Tiefe von 11,9 Metern und drang dann in Quarz-Monzodiorit (QMD) ein, der in einer Tiefe von 32,1 bis 64,2 Metern (mit vereinzelten Verwerfungsletten und Verwerfungsbrekzien) von mehreren Verwerfungszonen durchschnitten wurde. Ab einer Tiefe von ungefähr 12 bis 85 Metern besteht der Kern hauptsächlich aus Übergangsoxid (T) mit verbreiteten Frakturbeschichtungen aus Malachit und Azurit, übereinstimmend mit der supergenen Anreicherung entlang der Strukturen. In diesem Horizont ist die Aderung von feinen Quarzadern des Typs A mit geringeren Sulfiden und verstreuten Quarz-Pyrit-Chalkopyrit-Adern des Typs D gekennzeichnet, einschließlich Chalkopyrit-reicher Quarzadern des Typs B in einer Tiefe von ungefähr 60 Metern. Alterierung besteht hauptsächlich aus Quarz–Serizit ± Ton, mit kalihaltigen Alterierungszonen in Form von K-Feldspat-Überlagerung/Adern-Halos in einer Tiefe von 26 bis 32,1 Metern und 53,8 bis 55 Metern. Die letztere Zone weist stark gebrochenen Kern auf, übereinstimmend mit erhöhter Sulfid-Intensität. Chalkopyrit tritt hauptsächlich als feine Versprengungen und in dünnen Quarz-Sulfid-Adern auf und setzt sich unterhalb der Oxid-/Übergangszone fort. Die am besten entwickelte Mineralisierung findet sich ab der Oberfläche des Bohrlochs bis in eine Tiefe von 55 Metern in der supergenen/Übergangszone, wobei sich zusammenhängende Mineralisierungsabschnitte bis zum Ende des Bohrlochs in einer Tiefe von 98 Metern erstrecken.

Bohrloch S-054A

Bohrloch S-054A war auf die östliche Erweiterung des Systems Star Main in einem übereinstimmenden Hoch des Magnetismus und der Wiederaufladbarkeit ausgerichtet und prüfte die Kontinuität der im historischen Bohrloch S-025 berichteten Kupfer-Mineralisierung. Das Bohrloch durchteufte Gestein der späten triassischen Stuhini-Gruppe, hauptsächlich überlagert von Quarz-Serizit-Alterierung, mit vereinzelten kalihaltigen Halos (Kali-Feldspat) in Tiefen von ungefähr 110 Metern, 150 bis 179 Metern und 361 bis 365 Metern. Nahe der Oberfläche ist der Übergang von Oxid-Fazies ab der Oberfläche bis zu 68 Metern am stärksten, wo enge Verwerfungszonen auftreten, übereinstimmend mit supergenen Prozessen entlang von Strukturen. Kupfer wurde hauptsächlich als Chalkopyrit in feinen Versprengungen und dünnen Quarz-Sulfid-Erzgängen (meist mehr Pyrit als Chalkopyrit) beobachtet, mit weiteren Verwerfungen in Tiefen von 185,5 bis 189,3 Metern, 213 bis 214,3 Metern und 219,8 bis 223 Metern und Brekzien-Abschnitten, die den Strukturrahmen klären. S-054A kartierte die Strukturarchitektur und Alterierungszonen im Hoch des Magnetismus/der Wiederaufladbarkeit erfolgreich und verbesserte die Bestimmung der Mineralisierungskontrollen für weitere Bohrarbeiten.

Bohrloch S-055

Bohrloch S-055 prüfte den südlichen Rand der IP-Struktur der Wiederaufladbarkeit in einer Zone, in der die historischen Bohrlöcher S-017 und S-019 supergene Kupfer-Mineralisierung in Quarz-Monzodiorit (QMD) nahe der Oberfläche durchteuften. Das Bohrloch wurde zur Bestätigung des mineralisierten QMD nahe der Oberfläche angesetzt und drang sodann tiefer (200 bis 300 Meter) durch ein magnetisches Hoch zur Bewertung der Beziehung zwischen Intrusivphasen, kalihaltiger Alterierung und struktur-fokussiertem Kupfer (Malachit/Azurit im Oxid-Horizont und hypogener Chalkopyrit/Bornit in der Tiefe). Dieser Programmschritt dient der Erweiterung der Kupferzone nach Süden und der Bestärkung geologischer Beziehungen zwischen Oxidationszielen, Verwerfungen und primärer Sulfid-Mineralisierung.

Wichtige Erkenntnisse

- Erweiterung der supergenen Zone nach Südwesten.

- Ergebnisse der Phase-2-Bohrungen aus Star Main, Star North und Copper Creek stehen noch aus.

- Die Planung der Arbeiten für 2026 befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium.

- Das geologische Modell wird derzeit aktualisiert.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website und schauen sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ an.

Marketing-Update

Ferner freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass es mit Upswitch Media Corp. („Upswitch“) einen aktualisierten Beratervertrag mit Wirkung zum 9. Januar 2026 (der „Vertrag“) abgeschlossen hat, der die Erbringung bestimmter Marketing- und Investor-Relations-Dienstleistungen vorsieht, mit denen das Bewusstsein für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gestärkt und die Kommunikation mit der Investment-Community verbessert werden soll (die „Dienstleistungen“).

Die Dienstleistungen können unter anderem die Beauftragung von Textern, die Gestaltung von Werbeinhalten und Kampagnen zur Bewerbung des Unternehmens, die Bereitstellung von Übersetzungsdienstleistungen, die Einbindung von Werbekampagnen bei Herausgebern sowie die Nachverfolgung, Organisation und Durchführung der Dienstleistungen durch Tests und analytische Studien umfassen. Die Dienstleistungen werden über eine Vielzahl von Online-Kommunikationskanälen für Nachrichten und die Investment-Community bereitgestellt und verbreitet und können gegebenenfalls auch Printpublikationen umfassen. Upswitch wird unverzüglich mit der Erbringung der Dienstleistungen für eine anfängliche Laufzeit von 90 Tagen beginnen. Jeff Gillis, Geschäftsführer von Upswitch, hat seinen Sitz in 2709B 43rd Ave., Suite 1013, in der Stadt Vernon in der Provinz British Columbia und wird als Hauptvertreter und Dienstleistungskoordinator fungieren. Herr Gillis ist unter der Telefonnummer 1-604-373-5875 und unter info@upswitchmedia.com erreichbar. Nach bestem Wissen des Unternehmens besitzen Upswitch und Herr Gillis derzeit keine Wertpapiere aus dem Bestand des Unternehmens.

Als Gegenleistung für die Dienstleistungen und gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Upswitch eine Gesamtvergütung in Höhe von 1.000.000 CAD zu zahlen.

QA/QC-Erklärung

Star Copper Corp. befolgt die branchenüblichen Protokolle für Diamantbohrungen und Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren (QA/QC) in British Columbia. Alle Bohrungen werden mit Diamantbohrkernen der Größen HQ und NQ durchgeführt. Die Bohrkerne werden vom Bohrort zu einer sicheren Kernprotokollierungsanlage transportiert, wo sie unter Aufsicht von Geologen protokolliert, fotografiert und beprobt werden. Die Kerne werden mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geschnitten, wobei eine Hälfte in einem versiegelten Probenbeutel zur Analyse eingeschickt und die andere Hälfte vor Ort als Referenz und für weitere Untersuchungen aufbewahrt wird.

Die Proben werden unter Einhaltung der Chain-of-Custody-Protokolle an Bureau Veritas Laboratories, ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor, versandt. Bei Bureau Veritas werden die Proben getrocknet, zerkleinert, gespalten und zu 85 % auf eine Korngröße von 200 Mesh pulverisiert. Die Analyseverfahren umfassen eine Multi-Element-ICP-ES/MS-Analyse nach einem Aufschluss mit vier Säuren, wobei Gold und Edelmetalle mittels Feuerprobe mit Atomabsorptions- oder ICP-Finish analysiert werden.

Star Copper implementiert ein robustes QA/QC-Programm, das die Einfügung von mindestens 5 % zertifizierter Referenzmaterialien (Standards), Leerproben und Feldduplikaten in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom umfasst, um die analytische Genauigkeit und Präzision zu überwachen. Eine Probe von zertifiziertem Referenzmaterial lieferte Werte außerhalb der Grenzen von ±5 % (-6,5 %). Das Fehlen einer konsistenten Verzerrung deutet auf eine normale analytische Variabilität für diese Methode (MA200) hin. Blindproben und Duplikate weisen keine Kontaminations- oder Aufbereitungsprobleme auf. Die Daten werden als für die geologische Interpretation geeignet angesehen. Die Leistung bei den Blindstandards, Leerproben und Duplikaten erreicht ein hohes Maß an Genauigkeit und Reproduzierbarkeit und wurde von Jeremy Hanson, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101, verifiziert.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Beauftragter des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Star im ertragreichen Golden Triangle bzw. dem Sheslay District in British Columbia voranzutreiben (finden Sie unsere Videos unter https://starcopper.com/media/). Das Projekt verfügt über mehrere porphyrische Kupfer-Gold-Ziele wie Star Main, Star North und Copper Creek. Beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen haben eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen einschließlich Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Sehen Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ an und melden Sie sich dort für kostenlose News-Alerts unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ an oder folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Weitere Informationen bezüglich des Projekts, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie „wird“, „kann“, „sollte“, „nimmt an“, „erwartet“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Exploration des Projekts Star des Unternehmens und dessen Potenzial sowie die geplante Ressourcenschätzung im Zusammenhang mit dem Projekt Star. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem das frühe Explorationsstadium des Projekts Star, die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.

