Plaid gibt ein Update zum Stand der Graphen-Dispersionstechnologie für Zementanwendungen und berichtet über Branchenforschung zu graphenverstärkten Materialien

Vancouver, British Columbia – 13. Januar 2026 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FRA: 5QX0) („Plaid“ oder das „Unternehmen“) gibt ein Update zu seinen laufenden Entwicklungsarbeiten im Zusammenhang mit Graphenoxid-Dispersionsverfahren für Zementanwendungen, einschließlich Bohrlochzement. Das Unternehmen stellt fest, dass eine wachsende Zahl von veröffentlichten Forschungsarbeiten sich weiterhin mit dem Potenzial von graphenverstärkten Materialien in Bau- und Industrieanwendungen befasst.

Das Unternehmen arbeitet auch mit seinem vertraglich gebundenen Entwicklungspartner Petro Flow LLC. („Petro Flow“) zusammen, um ein „Ultraschallinjektionsverfahren“ zu integrieren, das die Dispersion seines Graphenoxids in zementartigen Mischungen verbessern soll. Vorläufige interne Untersuchungen im Labormaßstab deuten darauf hin, dass eine verbesserte Dispersion die Hydratation und die Eigenschaften des ausgehärteten Materials beeinflussen kann. Plaid testet und bewertet im Rahmen seines laufenden Entwicklungsprogramms die Leistungseigenschaften, die Skalierbarkeit und die finanziellen Auswirkungen weiterhin.

Veröffentlichte, peer-reviewte Forschungsergebnisse zeigen, dass bereits geringe Zusätze von Graphen oder seinen Derivaten die mechanische Belastbarkeit und Haltbarkeit bestimmter zementhaltiger Verbundwerkstoffe unter Laborbedingungen beeinflussen können. Das Entwicklungsprogramm des Unternehmens soll evaluieren, ob mit seinem Dispersionsansatz ähnliche Effekte konsistent und wirtschaftlich in einer breiten Palette von Zementanwendungen erzielt werden können[1].

In einem weiteren Materialbereich hat die Forschung zu graphenverstärkten Polymerverbundwerkstoffen (GRPCs) gezeigt, wie Graphen die Tragfähigkeit, Flexibilität und thermischen Eigenschaften in fortschrittlichen Polymermatrizen verbessern kann – Erkenntnisse, die das Interesse in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie und der Hochleistungsfertigung wecken[2].

Das breite industrielle Interesse wird durch mehrere wichtige, in der Literatur dokumentierte Leistungsvorteile geweckt:

- Verbesserte mechanische Eigenschaften: In veröffentlichten Studien wird berichtet, dass die Einarbeitung von Graphen die Druck-, Zug- und Biegefestigkeit von Zementwerkstoffen unter Laborbedingungen verbessern kann[3].