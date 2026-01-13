    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNew Earth Resources AktievorwärtsNachrichten zu New Earth Resources
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    New Earth Resources gibt die Mobilisierung der Explorationspläne auf seinem ehemals produzierenden Uranprojekt Lucky Boy bekannt

    New Earth Resources gibt die Mobilisierung der Explorationspläne auf seinem ehemals produzierenden Uranprojekt Lucky Boy bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia--(13. Januar 2026) / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) („New Earth“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Mobilisierung für die Explorationsaktivitäten auf seinem ehemals produzierenden Uranprojekt Lucky Boy in Gila County, Arizona, bekannt zu geben. Diese Explorationsphase zielt darauf ab, das Verständnis der Uranmineralisierung innerhalb des Projektgebiets zu verbessern und wird voraussichtlich am oder um den 21. Januar 2026 beginnen.

     

    Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 16. Dezember 2025 angegeben, umfasst das geplante Explorationsprogramm umfassende geologische Kartierungen, geochemische Untersuchungen und Szintillometeruntersuchungen. Zusätzlich zu den zuvor genannten Explorationsplänen plant das Unternehmen auch den Einsatz eines tragbaren XRF-Messgeräts und eines tragbaren LIBS-Messgeräts (weitere Details siehe unten). Diese Aktivitäten sind darauf ausgelegt, die potenziellen Uranressourcen zu bewerten und die geologischen Merkmale innerhalb des Projektgeländes zu definieren.

     

    1. Geologische Kartierungen: Es werden detaillierte geologische Kartierungen durchgeführt, um Gesteinsformationen, Mineralisierungsmuster und strukturelle Merkmale zu identifizieren und zu charakterisieren, die für den Erfolg der Explorationsarbeiten entscheidend sind.
    2. Geochemische Untersuchungen: Es werden geochemische Probenahmen durchgeführt, um Daten zur Boden- und Gesteinschemie zu sammeln, die für die Identifizierung von Gebieten mit potenzieller Uranmineralisierung von entscheidender Bedeutung sind.
    3. Szintillometeruntersuchungen: Der Einsatz von Szintillometern wird die Echtzeitmessung von Radioaktivität im Feld erleichtern. Diese nicht-invasive Technik wird dazu beitragen, vielversprechende Gebiete für weitere Explorationsarbeiten zu identifizieren.
    4. Tragbares XRF-Messgerät und tragbares LIBS-Messgerät: Diese Geräte von SciAps ermöglichen eine geochemische Elementanalyse vor Ort unter Verwendung von Röntgenfluoreszenz und Breakdown-Spektroskopie für die Elementanalyse, einschließlich leichter Elemente, und bieten Echtzeitunterstützung bei der Identifizierung von Gebieten für die Exploration.

     

    Seite 1 von 3 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    New Earth Resources gibt die Mobilisierung der Explorationspläne auf seinem ehemals produzierenden Uranprojekt Lucky Boy bekannt Vancouver, British Columbia-(13. Januar 2026) / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) („New Earth“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Mobilisierung für die Explorationsaktivitäten auf seinem ehemals produzierenden Uranprojekt Lucky …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     