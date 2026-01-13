New Earth Resources gibt die Mobilisierung der Explorationspläne auf seinem ehemals produzierenden Uranprojekt Lucky Boy bekannt

Vancouver, British Columbia--(13. Januar 2026) / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) („New Earth“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Mobilisierung für die Explorationsaktivitäten auf seinem ehemals produzierenden Uranprojekt Lucky Boy in Gila County, Arizona, bekannt zu geben. Diese Explorationsphase zielt darauf ab, das Verständnis der Uranmineralisierung innerhalb des Projektgebiets zu verbessern und wird voraussichtlich am oder um den 21. Januar 2026 beginnen.