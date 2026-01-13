New Earth Resources gibt die Mobilisierung der Explorationspläne auf seinem ehemals produzierenden Uranprojekt Lucky Boy bekannt
Vancouver, British Columbia--(13. Januar 2026) / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) („New Earth“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Mobilisierung für die Explorationsaktivitäten auf seinem ehemals produzierenden Uranprojekt Lucky Boy in Gila County, Arizona, bekannt zu geben. Diese Explorationsphase zielt darauf ab, das Verständnis der Uranmineralisierung innerhalb des Projektgebiets zu verbessern und wird voraussichtlich am oder um den 21. Januar 2026 beginnen.
Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 16. Dezember 2025 angegeben, umfasst das geplante Explorationsprogramm umfassende geologische Kartierungen, geochemische Untersuchungen und Szintillometeruntersuchungen. Zusätzlich zu den zuvor genannten Explorationsplänen plant das Unternehmen auch den Einsatz eines tragbaren XRF-Messgeräts und eines tragbaren LIBS-Messgeräts (weitere Details siehe unten). Diese Aktivitäten sind darauf ausgelegt, die potenziellen Uranressourcen zu bewerten und die geologischen Merkmale innerhalb des Projektgeländes zu definieren.
- Geologische Kartierungen: Es werden detaillierte geologische Kartierungen durchgeführt, um Gesteinsformationen, Mineralisierungsmuster und strukturelle Merkmale zu identifizieren und zu charakterisieren, die für den Erfolg der Explorationsarbeiten entscheidend sind.
- Geochemische Untersuchungen: Es werden geochemische Probenahmen durchgeführt, um Daten zur Boden- und Gesteinschemie zu sammeln, die für die Identifizierung von Gebieten mit potenzieller Uranmineralisierung von entscheidender Bedeutung sind.
- Szintillometeruntersuchungen: Der Einsatz von Szintillometern wird die Echtzeitmessung von Radioaktivität im Feld erleichtern. Diese nicht-invasive Technik wird dazu beitragen, vielversprechende Gebiete für weitere Explorationsarbeiten zu identifizieren.
- Tragbares XRF-Messgerät und tragbares LIBS-Messgerät: Diese Geräte von SciAps ermöglichen eine geochemische Elementanalyse vor Ort unter Verwendung von Röntgenfluoreszenz und Breakdown-Spektroskopie für die Elementanalyse, einschließlich leichter Elemente, und bieten Echtzeitunterstützung bei der Identifizierung von Gebieten für die Exploration.