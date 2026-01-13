    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon
    Reolink kündigt TrackFlex Floodlight WiFi Marktstart an

    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    DÜSSELDORF, Germany, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Reolink gibt den Marktstart der neuen Kamera TrackFlex Floodlight WiFi bekannt. Die kabelgebundene 4K-PTZ-Flutlichtkamera mit zwei Objektiven und lokaler KI-Videosuche ist das neueste Mitglied der Flutlichtkameraserie. Sie kombiniert 4K-Auflösung, 360°-Abdeckung und automatische Verfolgung mit Zoomfunktion und bietet so umfassende Sicherheit ohne tote Winkel und ohne zusätzliche Abonnementgebühren. Kunden können sich auf Reolink.com bereits jetzt einen Rabatt von zehn Prozent auf die UVP von 249,99€ sichern. Offizieller Verkaufsstart ist am 2. März auf Reolink.com und bei Amazon.

    Reolink Launches TrackFlex Floodlight WiFi with 360-Degree Coverage

    Zwei Objektive, zwei Perspektiven, ein Bildschirm

    Die TrackFlex Floodlight WiFi ist mit einem Dual-Objektiv ausgestattet und bietet eine 360°-Abdeckung. Dadurch deckt sie auch große Bereiche wie Höfe und Einfahrten problemlos ab. Das Dual-Objektiv-System wechselt automatisch zwischen den Brennweiten, um Objekte, die sich bewegen, nahtlos zu verfolgen und kleinste Details sichtbar zu machen. In der Reolink App können Nutzer auf einem Bildschirm gleichzeitig die Weitwinkelansicht und die detaillierte Nahaufnahme sehen, die das 6-fach-Hybridobjektiv bereitstellt. So haben sie in jeder Situation einen umfassenden Überblick. 

    3.000 Lumen für Sicherheit bei Nacht

    Die neue Flutlichtkamera nutzt dimmbare LEDs mit einer Helligkeit von bis zu 3.000 Lumen und liefert so scharfe, lebendige Vollfarbbilder. Detail- und Farbverluste bei schlechten Lichtverhältnissen gehören damit der Vergangenheit an. Nutzer können auch die Farbtemperatur flexibel anpassen, zwischen 6.500K kaltweiß und 3.000K warmweiß. Das funktioniert entweder manuell oder über die automatische Einstellung, die die jeweils beste Option entsprechend dem Umgebungslicht wählt. Zusätzlich zu den Flutlichtern mit bis zu zwölf Metern Reichweite, hat die TrackFlex Floodlight WiFi eine automatische Sirene mit 110 Dezibel eingebaut, um potenzielle Eindringlinge abzuschrecken.

    Schnelle Suche und Schutz für die Privatsphäre 

    Reolinks neues KI-System ReoNeura bringt die lokale KI-Videosuche auf die TrackFlex Floodlight WiFi. Mit dieser geräteinternen KI-Funktion können Nutzer relevante Videos durch natürliche Texteingaben wie „Mann in blauem Hemd" schnell finden. Zeitaufwändige manuelle Suchen entfallen dadurch. Das System erkennt Personen, Fahrzeuge, Tiere sowie Pakete automatisch und kann die gewünschten Videos direkt anzeigen. Die gesamte Verarbeitung erfolgt lokal auf dem Gerät, um die Privatsphäre der Nutzer zu gewährleisten und zusätzliche Kosten zu vermeiden.

    Erkennung außerhalb des Sichtfelds

    Eine weitere herausragende Funktion der TrackFlex Floodlight WiFi ist ihre 270°-Erkennung außerhalb des Sichtfelds. Dank drei integrierter passiver Infrarotsensoren (PIR) kann die Kamera Bewegungen in Entfernungen von zwei bis zehn Metern erkennen und deckt dabei einen Bereich von 270° ab. So wird sichergestellt, dass versteckte Aktivitäten umgehend erfasst werden, was die Sicherheit erhöht. Bei einer Montage an der richtigen Stelle und in einer idealen Höhe von zwei bis drei Metern an der Ecke eines Hauses können Nutzer mit nur einer Kamera beide Seiten abdecken.

    Weitere Informationen zur TrackFlex Floodlight WiFi finden Sie unter Reolink.com.

    Über Reolink

    Reolink bietet intelligente Sicherheitslösungen für Privathaushalte und Unternehmen an und strebt mit seiner breiten Produktpalette ein nahtloses Sicherheitserlebnis an. Das Unternehmen bietet Millionen von Kunden weltweit Videoüberwachung und Schutz und zeichnet sich durch sein Engagement für innovative Sicherheitstechnologien aus. Erfahren Sie mehr über Reolink-Angebote unter Reolink.com.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860267/TrackFlex_Press_Release_Cover.jpg

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860267/TrackFlex_Press_Release_Cover.jpg



