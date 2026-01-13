JEFFERIES stuft VERBIO AG auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Verbio von 16 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,31 % und einem Kurs von 23,46EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Martin Comtesse
Analysiertes Unternehmen: VERBIO AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 21
Kursziel alt: 16
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
