ANALYSE-FLASH
JPMorgan startet Fuchs SE mit 'Overweight' und Ziel 49 Euro
- JPMorgan bewertet Fuchs SE mit "Overweight"
- Kursziel von 49 Euro für Fuchs SE festgelegt
- Starkes Potenzial für freien Cashflow erkannt
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Fuchs SE mit "Overweight" und einem Kursziel von 49 Euro in die Bewertung aufgenommen. Fuchs sei ein führender Schmierstoffhersteller mit starkem Potenzial für den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow), schrieb Angelina Glazova in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 22:00 / GMT
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,96 % und einem Kurs von 39,90 auf Tradegate (13. Januar 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um +4,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,66 %.
Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,61 Mrd..
FUCHS Pref zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +17,74 %/+37,78 % bedeutet.
