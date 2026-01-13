Starke Performance Verbio Aktie legt zu - 13.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Verbio Aktie. Mit einer Performance von +6,89 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verbio Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,46 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 23,120€, mit einem Plus von +6,89 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Verbio AG ist ein führender europäischer Biokraftstoffhersteller, spezialisiert auf Biodiesel, Bioethanol und Biomethan. Mit einer starken Marktstellung und innovativen Technologien hebt sich Verbio von Konkurrenten wie Neste und ADM ab.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Verbio über einen Zuwachs von +70,54 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um -4,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,01 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +2,41 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.

Verbio Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,46 % 1 Monat +20,01 % 3 Monate +70,54 % 1 Jahr +76,73 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Verbio Aktie, die zuletzt eine positive Tendenz zeigte. Nutzer analysieren die finanziellen Einsparungen durch die Kooperation mit Nippon Gases und diskutieren deren Realisierbarkeit. Technische Analysen deuten auf ein mögliches Kursziel von 42-50 Euro hin, während Skepsis über die Nachhaltigkeit der Einsparungen und politische Einflüsse geäußert werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,47 Mrd.EUR € wert.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Verbio von 16 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin …

Verbio Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.