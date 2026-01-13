JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach einem Gespräch mit Finanzchef Dirk Schmelzer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Geschäfte des Internetportalbetreibers liefen gut und es seien die Möglichkeiten durch KI sehr gut dargelegt worden, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 86,60EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 105
Kursziel alt: 105
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
