JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach einem Gespräch mit Finanzchef Dirk Schmelzer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Geschäfte des Internetportalbetreibers liefen gut und es seien die Möglichkeiten durch KI sehr gut dargelegt worden, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:03 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 86,60EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



