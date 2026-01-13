JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer sollte im Schlussquartal 2025 eine solide Dynamik erreicht haben, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Jetzt komme es darauf an, 2026 daran anzuknüpfen. Hierbei könnte die Produktion aktuell sogar etwas schneller laufen als von ihm bislang gedacht./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 13:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 13:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 205,4EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 275

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

