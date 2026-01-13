JEFFERIES stuft MICHELIN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin vor Zahlen für das Schlussquartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Äußerungen des Managements ließen ein Erreichen des oberen Endes der Jahresziele möglich erscheinen, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



