BERNSTEIN RESEARCH stuft TUI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Richard J. Clarke blickt in einer am Dienstag vorliegenden Tourismus-Branchenstudie unverändert positiv auf Kreuzfahrtanbieter. Tui sei hier im Vergleich weniger in der Karibik aktiv, was im aktuellen Umfeld positiv sei. Langfristig zieht der Experte aber schneller wachsende Anbieter vor./mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 09:57 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 9,212EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,90 € , was einem Rückgang von -14,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer