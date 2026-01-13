ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Continental auf 'Hold' - Ziel 74 Euro
- Berenberg stuft Continental von "Buy" auf "Hold" ab.
- Kursziel gesenkt von 82 auf 74 Euro.
- Continental wird reiner Reifenhersteller mit Liquidität.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Continental von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 82 auf 74 Euro gesenkt. Mit dem Verkauf von ContiTech würde Continental zu einem reinen Reifenhersteller mit wenig Schulden und reichlich liquiden Mittel für Ausschüttungen, schrieb Michael Filatov in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vieles davon werde aber bereits vom Aktienkurs widergespiegelt./mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 68,24 auf Tradegate (13. Januar 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +0,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,57 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 76,00EUR was eine Bandbreite von -26,36 %/+11,93 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 74 Euro