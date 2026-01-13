    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise

    Wirtschaft

    Dax startet leicht im Plus - Berichtssaison nimmt Fahrt auf

    Wirtschaft - Dax startet leicht im Plus - Berichtssaison nimmt Fahrt auf
    Foto: adobe.stock.com
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 25.425 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Symrise, Zalando und Infineon, am Ende BMW, Continental und Heidelberg Materials.

    Heute werde von den Marktteilnehmern besonders auf den offiziellen Beginn der Berichtssaison mit den Daten von J.P. Morgan und Delta Airlines geschaut, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Der aktuelle Kursbereich von 25.400 Punkten wird dabei im Fokus bleiben", so der Experte. Heute Nachmittag stehen US-Konjunkturdaten in Form der US-Erzeugerpreise, Lagerbestände und die Verkäufe bestehender Häuser in den USA an.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1663 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8574 Euro zu haben.

    Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 64,25 US-Dollar; das waren 38 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Dax startet leicht im Plus - Berichtssaison nimmt Fahrt auf Der Dax ist am Dienstag kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 25.425 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An …
