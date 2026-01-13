JEFFERIES stuft Richemont auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont vor Umsatzzahlen für das dritte Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Franken belassen. Der Uhren- und Schmuckhersteller werde den Ton setzen für die Branchenstimmung in puncto Berichtssaison, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 188,9EUR auf Lang & Schwarz (13. Januar 2026, 09:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 190

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



