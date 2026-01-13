BARCLAYS stuft Nordea auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nordea auf "Underweight" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die Markterwartungen an die Bank erschienen zu hoch, schrieb Namita Samtani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe kaum Gründe zu glauben, dass sie sich besser schlage als nordeuropäische Konkurrenten./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 16,52EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 09:32 Uhr) gehandelt.



