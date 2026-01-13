Palmöl verliert an Boden: Indiens Nachfrage kippt abrupt

Die Palmölimporte Indiens sind im Dezember gegenüber dem Vormonat um etwa 20 Prozent auf 507.204 Tonnen gesunken. Dies ist der niedrigste Wert seit April 2025, teilte der in Mumbai ansässige Branchenverband SEA mit. Laut SEA importierte Indien im Wirtschaftsjahr, das im Oktober 2025 endete, durchschnittlich etwa 632.000 Tonnen Palmöl pro Monat.

Die Palmölimporte Indiens sind im Dezember auf den niedrigsten Stand seit acht Monaten gefallen. Wie ein führender Handelsverband am Dienstag mitteilte, haben Raffinerien angesichts der schwächeren saisonalen Nachfrage in den Wintermonaten vermehrt Konkurrenzöle wie Sojaöl und Sonnenblumenöl gekauft. Die geringeren Palmölimporte Indiens, weltweit größter Abnehmer von Pflanzenölen, könnten die Lagerbestände in den wichtigsten Produktionsländern Indonesien und Malaysia erhöhen und damit die malaysischen Palmöl-Futures belasten, während sie gleichzeitig die US-Sojaöl-Futures stützen würden.

Die Importe von Sojaöl stiegen im Dezember um 36 Prozent auf 505.112 Tonnen, den höchsten Wert seit drei Monaten, und die Importe von Sonnenblumenöl stiegen um etwa 145 Prozent auf ein 17-Monats-Hoch von 349.929 Tonnen, teilte die SEA mit. Indien bezieht Palmöl hauptsächlich aus Indonesien und Malaysia und importiert Sojaöl und Sonnenblumenöl aus Argentinien, Brasilien, Russland und der Ukraine.

"Die Nachfrage nach Palmöl wurde in den Wintermonaten durch einen saisonbedingten Rückgang beeinträchtigt", sagte ein Händler eines globalen Handelshauses aus Mumbai. Indiens Palmölimporte gehen typischerweise in den Wintermonaten zurück, da das tropische Öl bei niedrigeren Temperaturen erstarrt, was seine Verwendung in den nördlichen Teilen des Landes einschränkt.

Der Preisabschlag für Palmöl gegenüber den Konkurrenzprodukten Sojaöl und Sonnenblumenöl hat sich in den letzten Wochen vergrößert, was die indischen Importe im Januar voraussichtlich auf über 700.000 Tonnen treiben wird, sagte der Händler. Die Importe von Sojaöl und Sonnenblumenöl dürften im Januar stark zurückgehen, sagte er.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion