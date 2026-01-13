    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    ROUNDUP/Glatteis

    Betrieb auf Airport Wien vorübergehend eingestellt

    Für Sie zusammengefasst
    • Flughafen Wien: Betrieb wegen Wetter eingestellt.
    • Ankommende Flüge umgeleitet, Abflüge verzögert.
    • Eisschicht auf Pisten, Enteisung läuft intensiv.
    WIEN (dpa-AFX) - Auf dem Flughafen Wien ist der Betrieb witterungsbedingt vorläufig eingestellt worden. "Wir gehen davon aus, dass die Situation jedenfalls noch bis etwa 11.00 Uhr so anhalten wird", teilte ein Sprecher der Nachrichtenagentur APA mit. Ankommende Flüge wurden zu anderen Airports - etwa München, Frankfurt, Köln, Venedig - umgeleitet. Abflüge waren demnach verzögert.

    Auf dem Vorfeld, den Rollwegen und den Pisten hat sich laut Flughafen eine dicke Eisschicht gebildet, die unmittelbar nach der Enteisung sofort neu gefriert. Es werde intensiv daran gearbeitet, den Flugbetrieb so rasch wie möglich wieder zu ermöglichen, sagte der Sprecher.

    Auch der nur rund 50 Kilometer entfernte Flughafen der slowakischen Hauptstadt Bratislava musste wetterbedingt gesperrt werden. Er konnte deshalb nicht wie sonst gelegentlich als Ausweichmöglichkeit für Wien dienen. Die Flughafenleitung in Bratislava informierte auf ihrer Webseite, dass die Sperre vorerst bis 11.15 Uhr gelte. Es sei eine Kommission eingesetzt, die die Wetterlage beurteile und darüber zu entscheiden habe, wann die Wettersituation eine neuerliche Freigabe ermögliche./mrd/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 72,45 auf Tradegate (13. Januar 2026, 09:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +2,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,53 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -20,26 %/+2,53 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Aussichten der Lufthansa-Aktie: Analysten (u. a. Morgan Stanley) heben die Aktie hervor und passen Kursziele an, zugleich herrscht Skepsis gegenüber Analystenempfehlungen. Diskutiert werden anhaltende Nachfrage, operative Sanierung, Dividende bis zu 4%, Belastungen durch teure Asien-Umwege seit 2022 und mögliche Entlastung bei Rückkehr von Überflügen sowie die strategische Integration von ITA Airways.
