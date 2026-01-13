    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: kaufenvorwärtsNachricht
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Outperform'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Outperform'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Ausgangslage für Reifenhersteller sei gut, schrieb Harry Martin in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf 2026. Die operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) des Sektors dürfte erstmals seit 2021 steigen. Mit Blick auf die Einzelwerte erschienen die 2025 gestiegenen Aktienbewertungen von Bridgestone und Continental gerechtfertigt. Damit bleibe aus Bewertungssicht vor allem für Michelin und Pirelli noch Luft./mis/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 18:18 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 05:00 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Harry Martin
    Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 38
    Kursziel alt: 38
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    BERNSTEIN RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Ausgangslage für Reifenhersteller sei gut, schrieb Harry Martin in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     