    SAP-(Turbo)-Calls mit gehebeltem Renditepotenzial

    Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die SAP-Aktie in absehbarer Zeit zumindest wieder auf 225 Euro zulegen kann.

    Nachdem sich die Aktie des DAX-Schwergewichtes SAP (ISIN: DE0007164600) zwischen Juni und September 2025 schwach entwickelt hatte, geriet sie nach einer kräftigen Kurserholung Ende Oktober neuerlich stark unter Druck. Mittlerweile konnte sich die Aktie von ihrem 12-Monatstief bei 200,30 Euro vom 2.1.26 wieder auf 214,70 Euro erholen.

    Wegen der gesunkenen Bewertungen der Cloud-Branche senkten die Experten der UBS das Kursziel für die SAP-Aktie von 300 auf 270 Euro, bekräftigten jedoch ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die SAP-Aktie in absehbarer Zeit zumindest wieder auf 225 Euro zulegen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 215 Euro 

    Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 215 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000PG0QYF9, wurde beim SAP-Aktienkurs von 214,70 Euro mit 1,18 – 1,19 Euro gehandelt. 

    Kann die SAP-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 225 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,49 Euro (+25 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 205,50 Euro

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 205,50 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ7FPK6, wurde beim Aktienkurs von 214,70 Euro mit 1,02 – 1,03 Euro taxiert.

    Steigt die SAP-Aktie auf 225 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,95 Euro (+89 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 200,232 Euro 

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 200,232 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN0HV41, wurde beim SAP-Aktienkurs von 214,70 Euro mit 1,52 – 1,53 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 225 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,47 Euro (+61 Prozent) ansteigen.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     

     





    Walter Kozubek
    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Tradingchance SAP-(Turbo)-Calls mit gehebeltem Renditepotenzial Kaufempfehlung
