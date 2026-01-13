Zalando - Aktie legt am 13.01.2026 stark zu

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Zalando Aktie. Mit einer Performance von +4,75 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,08 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Zalando Aktie. Nach einem Plus von +1,08 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 26,45€, mit einem Plus von +4,75 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Obwohl sich die Zalando Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -1,72 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Zalando Aktie damit um +9,34 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,02 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Zalando auf +6,14 %.

Zeitraum Performance 1 Woche +9,34 % 1 Monat +16,02 % 3 Monate -1,72 % 1 Jahr -9,84 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Schließung eines Logistikzentrums in Erfurt, die als negativ für das Unternehmensimage und die Mitarbeiter angesehen wird. Analysten haben unterschiedliche Bewertungen abgegeben, wobei Jefferies ein Kursziel von 31 Euro nennt. Die Kursentwicklung von Zalando wird als enttäuschend wahrgenommen, insbesondere im Vergleich zu anderen DAX-Werten, was zu Frustration unter den Anlegern führt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,98 Mrd. € wert.

Ein weiterer kleiner Gewinn dürfte dem Dax in seinem Rekordlauf am Dienstag den nächsten Höchststand bescheren. Unterstützung kommt aus den USA. Anleger hatten dort ihre erste Nervosität wegen erneuter Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank Fed …

Die britische Investmentbank Barclays hat Zalando von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 35 Euro angehoben. Der Online-Modehändler sei mit Blick auf den Wandel der Branche durch den Einsatz von KI besser …

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.