Deutlicher Kurssprung bei der Symrise Aktie - 13.01.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Symrise Aktie. Sie steigt um +3,51 % auf 75,50€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,87 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Symrise Aktie. Nach einem Plus von +3,87 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 75,50€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Symrise ist ein führender Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen mit einem breiten Produktportfolio und starker Innovationskraft. Hauptkonkurrenten sind Givaudan, Firmenich und IFF. Das Unternehmen ist bekannt für nachhaltige Produktionsmethoden und zählt zu den Top 3 der Branche.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Symrise in den letzten drei Monaten Verluste von -4,79 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Symrise Aktie damit um +11,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,73 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Symrise einen Anstieg von +9,57 %.

Symrise Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,34 % 1 Monat +12,73 % 3 Monate -4,79 % 1 Jahr -26,87 %

Informationen zur Symrise Aktie

Es gibt 140 Mio. Symrise Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,54 Mrd. € wert.

Der Dax ist am Dienstag kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 25.425 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An …

Bei den Aktien von Symrise bahnt sich am Dienstag nach dem im Dezember erreichten Tief seit 2019 eine weitere Beschleunigung der jüngsten Erholung an. Im Handel auf der Plattform Tradegate zog der Kurs um 4,3 Prozent an im Vergleich zum …

Symrise Aktie jetzt kaufen?

Ob die Symrise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Symrise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.