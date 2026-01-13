    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS

    TKMS Aktie mit kräftigem Kursplus - 13.01.2026

    Am 13.01.2026 ist die TKMS Aktie, bisher, um +4,56 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    TKMS Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.01.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,56 % konnte die TKMS Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +12,23 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TKMS Aktie. Nach einem Plus von +12,23 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 97,40, mit einem Plus von +4,56 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei TKMS einen Gewinn von +2,33 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +36,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,11 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TKMS +47,48 % gewonnen.

    Zeitraum Performance
    1 Woche +36,49 %
    1 Monat +41,11 %
    3 Monate +2,33 %
    1 Jahr +2,33 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der TKMS Aktie, die zuletzt gestiegen ist. Einige Mitglieder erwarten Gewinnmitnahmen, während andere die positive technische und fundamentale Situation betonen. Analysten haben die Aktie hochgestuft, jedoch das Kursziel gesenkt. Zudem wird ein möglicher U-Boot-Deal mit Indien als potenzieller Katalysator für weiteres Wachstum gesehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,18 Mrd. € wert.

    Silber, One Stop Systems & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Hier geht die Post ab! NEO Battery Materials, Aixtron, TKMS


    Die Bundesrepublik unter der Führung von Kanzler Merz will mit Indien enger zusammenarbeiten und traf daher mit dem indischen Präsidenten Modi 27 Vereinbarungen, die für die deutsche Industrie wegweisend sein könnten. Unter anderem soll die …

