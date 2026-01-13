Jefferies senkt SMA Solar auf 'Hold' - Ziel 37 Euro

Der Aufschwung ist auf alle Fälle etwas ins Stocken geraten.

gibt es tatsächlich die Läuse im Pelz, wie rabajatis gebetsmühlenhaft wiederholt.

oder sehen wir die Thematik zu eng und bald geht es auf die 50 Euros los.

was heißt das für einen möglichen Investor? Chance und Risiko sind sehr hoch.

im negativen Falle sehen wir die 20 Euros Ruck zuck. Im anderen Falle schauen wir dumm aus der Röhre. Mir gefällt es so leider nicht und ich schaue mir Fluence Energy an. Batterispeicher. Die UBS hat trotz vielfältiger Themen gesagt boost und ich ich habe die Situation zum Verkauf genutzt. Danach kam mizuhi mit der Aussage viel zu viel Hoffnung im Kurs und seitdem ging es wieder 30% runter, obwohl viele gegenhalten. Das Unternehmen hat ein Sch… Ergebnis und super Aufträge.. ob es Skalierung und Globalisierung schafft andere Frage.

sma will in diesen Markt und er ist definitiv interessant, aber das Problem fängt mit der Herkunft der Ware bereits an. Fluence Energy hat übrigens die amerikanische Fahne ganz oben und man gibt gewisse Garantien für Made in USA.

die werben mit Software und Cloud. SMA ist da noch weit weg. Deshalb auch um vieles niedriger bewertet.