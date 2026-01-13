ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt SMA Solar auf 'Hold' - Ziel 37 Euro
- Jefferies stuft SMA Solar von "Buy" auf "Hold" ab.
- Kursziel sinkt von 39 auf 37 Euro, Margenbelastungen.
- Investitionen in F&E werden am Markt unterschätzt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 39 auf 37 Euro gesenkt. Am Markt würden die Margenbelastungen durch Investitionen in Forschung und Entwicklung unterschätzt, vor allem wenn sich die Sparte Home & Business Solutions des Wechselrichterherstellers nicht deutlich erhole, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,49 % und einem Kurs von 33,74 auf Tradegate (13. Januar 2026, 09:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um -13,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,82 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Mrd..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -48,70 %/+17,68 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 37 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SMA Solar Technology - A0DJ6J - DE000A0DJ6J9
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SMA Solar Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Fluence ist ein sehr überbewertetes Unternehmen (ubs Research hat hier letzten Schub verpasst). Ob die eine Skalierung bzw. Internationalisierung hinbekommen noch eine offene Frage.
Der Aufschwung ist auf alle Fälle etwas ins Stocken geraten.