Börsenstart Europa - 13.01. - FTSE Athex 20 stark +2,23 %

Der MDAX steht bei 32.228,02 PKT und verliert bisher -0,37 %. Top-Werte: TKMS +3,92 %, FUCHS Pref +3,21 %, Bechtle +1,87 % Flop-Werte: AIXTRON -2,90 %, Kion Group -2,54 %, ThyssenKrupp -2,36 %

Der DAX steht aktuell (09:59:52) bei 25.406,42 PKT und fällt um -0,18 %. Top-Werte: Zalando +4,66 %, Symrise +4,13 %, Commerzbank +1,48 % Flop-Werte: Heidelberg Materials -2,45 %, Continental -2,44 %, Fresenius Medical Care -2,28 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.842,53 PKT und fällt um -0,11 %.

Top-Werte: ATOSS Software +3,27 %, CANCOM SE +2,51 %, SILTRONIC AG +1,93 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -5,72 %, AIXTRON -2,90 %, Nordex -2,17 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 6.034,12 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.

Top-Werte: argenx +2,29 %, ING Group +1,24 %, Nordea Bank Abp +0,95 %

Flop-Werte: Vinci -3,71 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,90 %, Wolters Kluwer -1,94 %

Der ATX bewegt sich bei 5.442,56 PKT und steigt um +0,11 %.

Top-Werte: BAWAG Group +0,99 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,88 %, OMV +0,86 %

Flop-Werte: DO & CO -2,34 %, STRABAG -2,24 %, Wienerberger -2,08 %

Der SMI steht aktuell (09:59:45) bei 13.400,27 PKT und fällt um -0,14 %.

Top-Werte: Givaudan +0,73 %, Novartis +0,68 %, Lonza Group +0,56 %

Flop-Werte: Sika -6,83 %, Amrize -2,73 %, Holcim -1,71 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.343,87 PKT und fällt um -0,23 %.

Top-Werte: Eurofins Scientific +1,13 %, Societe Generale +1,03 %, Sanofi +0,74 %

Flop-Werte: Vinci -3,71 %, Eiffage -3,40 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,90 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:58:30) bei 2.979,79 PKT und fällt um -0,34 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,95 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,20 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,95 %

Flop-Werte: Telia Company -2,24 %, Alfa Laval -1,61 %, Volvo Registered (B) -1,55 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.510,00 PKT und steigt um +2,23 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +2,97 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,97 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,99 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,50 %, Viohalco -1,07 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,07 %