Börsenstart Europa - 13.01. - FTSE Athex 20 stark +2,23 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:52) bei 25.406,42 PKT und fällt um -0,18 %.
Top-Werte: Zalando +4,66 %, Symrise +4,13 %, Commerzbank +1,48 %
Flop-Werte: Heidelberg Materials -2,45 %, Continental -2,44 %, Fresenius Medical Care -2,28 %
Der MDAX steht bei 32.228,02 PKT und verliert bisher -0,37 %.
Top-Werte: TKMS +3,92 %, FUCHS Pref +3,21 %, Bechtle +1,87 %
Flop-Werte: AIXTRON -2,90 %, Kion Group -2,54 %, ThyssenKrupp -2,36 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.842,53 PKT und fällt um -0,11 %.
Top-Werte: ATOSS Software +3,27 %, CANCOM SE +2,51 %, SILTRONIC AG +1,93 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -5,72 %, AIXTRON -2,90 %, Nordex -2,17 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 6.034,12 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.
Top-Werte: argenx +2,29 %, ING Group +1,24 %, Nordea Bank Abp +0,95 %
Flop-Werte: Vinci -3,71 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,90 %, Wolters Kluwer -1,94 %
Der ATX bewegt sich bei 5.442,56 PKT und steigt um +0,11 %.
Top-Werte: BAWAG Group +0,99 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,88 %, OMV +0,86 %
Flop-Werte: DO & CO -2,34 %, STRABAG -2,24 %, Wienerberger -2,08 %
Der SMI steht aktuell (09:59:45) bei 13.400,27 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: Givaudan +0,73 %, Novartis +0,68 %, Lonza Group +0,56 %
Flop-Werte: Sika -6,83 %, Amrize -2,73 %, Holcim -1,71 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.343,87 PKT und fällt um -0,23 %.
Top-Werte: Eurofins Scientific +1,13 %, Societe Generale +1,03 %, Sanofi +0,74 %
Flop-Werte: Vinci -3,71 %, Eiffage -3,40 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,90 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:58:30) bei 2.979,79 PKT und fällt um -0,34 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,95 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,20 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,95 %
Flop-Werte: Telia Company -2,24 %, Alfa Laval -1,61 %, Volvo Registered (B) -1,55 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.510,00 PKT und steigt um +2,23 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +2,97 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,97 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,99 %
Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,50 %, Viohalco -1,07 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,07 %
