Heute am 13.01.2026: RENK Group Aktie im Rampenlicht

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei RENK Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -13,56 % verkraften.

Die RENK Group Aktie ist bisher um -2,17 % auf 65,04€ gefallen. Das sind -1,44 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,99 %, geht es heute bei der RENK Group Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +9,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,65 %. Im Jahr 2026 gab es für RENK Group bisher ein Plus von +23,15 %.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,10 % 1 Monat +22,65 % 3 Monate -13,56 % 1 Jahr +211,86 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,53 Mrd. € wert.

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.