Besonders beachtet!
BAE Systems Aktie schwach im Handel - 13.01.2026
Am heutigen Handelstag muss die BAE Systems Aktie bisher Verluste von -2,04 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BAE Systems Aktie.
BAE Systems ist ein führendes Rüstungsunternehmen mit umfassendem Produktportfolio und starker Marktstellung in Europa und Nordamerika.
BAE Systems Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 13.01.2026
Einen schwachen Börsentag erlebt die BAE Systems Aktie. Sie fällt um -2,04 % auf 23,990€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,21 %, geht es heute bei der BAE Systems Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von BAE Systems in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,35 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die BAE Systems Aktie damit um +13,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,70 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BAE Systems +24,83 % gewonnen.
BAE Systems Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+13,35 %
|1 Monat
|+26,70 %
|3 Monate
|+6,35 %
|1 Jahr
|+71,65 %
Informationen zur BAE Systems Aktie
Es gibt 3 Mrd. BAE Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 69,95 Mrd. € wert.
BAE Systems Aktie jetzt kaufen?
Ob die BAE Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BAE Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.