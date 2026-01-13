BAE Systems Aktie schwach im Handel - 13.01.2026

BAE Systems ist ein führendes Rüstungsunternehmen mit umfassendem Produktportfolio und starker Marktstellung in Europa und Nordamerika.

BAE Systems Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 13.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die BAE Systems Aktie. Sie fällt um -2,04 % auf 23,990€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,21 %, geht es heute bei der BAE Systems Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von BAE Systems in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,35 % bestehen.