    Relevante Fortschritte in der Produktionsplanung für ExoPTEN

    Regenerative, exosomenbasierte Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems gelten als ein herausforderndes, aber strategisch relevantes Entwicklungsfeld der modernen Medizin. Der Grund dafür ist ihr klinisches Potenzial in der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen – beides Märkte mit einem Volumen von mehreren Milliarden US-Dollar. NurExone Biologic, ein Pionier auf diesem Gebiet und Entwickler exosomenbasierter Therapien, hat kürzlich sowohl wissenschaftliche als auch operative Meilensteine erreicht. Fortschritte dieser Art sind ein wichtiger Indikator für Investoren, um das Potenzial eines künftigen Übergangs in klinische Studien besser einschätzen zu können.

     

    Produktionsvorbereitung als strategischer Entwicklungsschritt

     

    NurExone Biologic (WKN A3DNSU, ISIN CA67059R1091) hat die Vorbereitung einer kleinmaßstäblichen, GMP-konformen Herstellung von ExoPTEN angekündigt. Ziel ist es, frühe Produktionsprozesse zu etablieren, die künftig – vorbehaltlich des Erhalts der relevanten regulatorischen Genehmigungen – als Grundlage für mögliche First-in-Human-Programme dienen könnten.

     

    Zu diesem Zweck prüft das Unternehmen eine Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnern in Israel, um kleine Chargen unter regulierten Bedingungen herzustellen. Diese Phase ist ausdrücklich nicht als klinische Produktion zu verstehen, sondern vielmehr als vorbereitender Schritt zur frühzeitigen Validierung von Herstellungsprozessen, Qualitätskontrollen und Dokumentation. Auf diese Weise adressiert NurExone einen kritischen Übergangspunkt in der biopharmazeutischen Entwicklung, an dem erfahrungsgemäß viele Projekte scheitern oder Verzögerungen erleiden.

     

    Derzeit erzielt NurExone mit ExoPTEN sowohl auf Daten- als auch auf Prozessebene Fortschritte. Die präklinischen Laborergebnisse liefern eine fundierte wissenschaftliche Grundlage, während die Produktionsplanung voraussichtlich den Weg für die nächsten regulierten Entwicklungsschritte ebnen wird.

     

    Präklinische Laborergebnisse bestätigen biologische entzündungshemmende Aktivität

     

    NurExone konzentriert sich auf die Entwicklung regenerativer, exosomenbasierter Therapeutika zur funktionellen Wiederherstellung nach Verletzungen des zentralen Nervensystems. Exosomen wirken dabei als natürliche Transportvehikel, über die biologisch aktive Moleküle gezielt in Zellen eingebracht werden können.

