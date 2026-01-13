    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsargenx AktievorwärtsNachrichten zu argenx
    JEFFERIES stuft Argenx auf 'Buy'

    Foto: adobe.stock.com
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Argenx nach Eckdaten für 2025 von 950 auf 980 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz 2025 mit Vyvgart erscheine gut, schrieb Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 700,4EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 09:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Akash Tewari
    Analysiertes Unternehmen: Argenx
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
