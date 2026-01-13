Eutelsat Communications Aktie heute im Minus (2,2200€) - 13.01.2026

Die Eutelsat Communications Aktie ist bisher um -2,20 % auf 2,2200€ gefallen. Das sind -0,0500 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +19,22 %, geht es heute bei der Eutelsat Communications Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Eutelsat Communications ist ein führender Anbieter von Satellitenkommunikationslösungen, der weltweit Konnektivität und Broadcast-Dienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet Satellitenkapazitäten für TV-Sender, Internet-Provider, Regierungsbehörden und Unternehmen an. Eutelsat ist einer der größten Satellitenbetreiber weltweit, mit einer starken Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen SES, Intelsat und Telesat. Eutelsat zeichnet sich durch ein breites Satellitennetzwerk und innovative Technologien zur Optimierung der Bandbreitennutzung aus.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Eutelsat Communications insgesamt ein Minus von -39,14 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um +27,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,17 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Eutelsat Communications um +38,66 % gewonnen.

Eutelsat Communications Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +27,71 % 1 Monat +23,17 % 3 Monate -39,14 % 1 Jahr +9,25 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Eutelsat Communications Aktie, insbesondere um die bevorstehenden Quartalszahlen und die Integration des OneWeb-Geschäfts. Die Kapitalerhöhung und große Aufträge werden als stabilisierend für die Bilanz angesehen, während die Marktteilnehmer optimistisch auf eine Kurssteigerung auf 3-4 Euro blicken. Technische Analysen deuten auf eine bevorstehende dynamische Bewegung hin, und die geopolitische Bedeutung von Eutelsat wird als wachsender Faktor für die Kursentwicklung betrachtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,66 Mrd. € wert.

Eutelsat Communications Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.