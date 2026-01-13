Lang & Schwarz Aktie legt zu - 13.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Lang & Schwarz Aktie. Mit einer Performance von +1,69 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,42 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lang & Schwarz Aktie. Nach einem Plus von +0,42 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 24,100€, mit einem Plus von +1,69 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Lang & Schwarz ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, das sich auf den außerbörslichen Handel und die Emission von strukturierten Produkten spezialisiert hat. Es konkurriert mit Tradegate und der Baader Bank und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Spezialisierung im außerbörslichen Handel aus.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Lang & Schwarz Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +9,17 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lang & Schwarz Aktie damit um +0,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,31 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lang & Schwarz einen Anstieg von +7,21 %.

Lang & Schwarz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,42 % 1 Monat +5,31 % 3 Monate +9,17 % 1 Jahr +20,51 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lang & Schwarz Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Lang & Schwarz Aktie, mit Spekulationen über ein Kursziel von 29,45 EUR bis Juli 2026. Nutzer äußern Unzufriedenheit über die Informationspolitik und die Dividendenerwartungen, wobei Meinungen über eine Dividende von 2,35 EUR bis 4 EUR variieren. Die freiwillige Zuführung zum Bankenfonds wird kritisch betrachtet, und historische Roherträge werden analysiert, um die zukünftige Bewertung der Aktie zu erörtern.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lang & Schwarz eingestellt.

Informationen zur Lang & Schwarz Aktie

Es gibt 9 Mio. Lang & Schwarz Aktien. Damit ist das Unternehmen 226,51 Mio. € wert.

Lang & Schwarz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lang & Schwarz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lang & Schwarz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.