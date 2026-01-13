    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLang & Schwarz AktievorwärtsNachrichten zu Lang & Schwarz

    Besonders beachtet!

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lang & Schwarz Aktie legt zu - 13.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Lang & Schwarz Aktie bisher um +1,69 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lang & Schwarz Aktie.

    Besonders beachtet! - Lang & Schwarz Aktie legt zu - 13.01.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Lang & Schwarz ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, das sich auf den außerbörslichen Handel und die Emission von strukturierten Produkten spezialisiert hat. Es konkurriert mit Tradegate und der Baader Bank und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Spezialisierung im außerbörslichen Handel aus.

    Lang & Schwarz Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Lang & Schwarz Aktie. Mit einer Performance von +1,69 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,42 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lang & Schwarz Aktie. Nach einem Plus von +0,42 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 24,100, mit einem Plus von +1,69 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Lang & Schwarz Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +9,17 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lang & Schwarz Aktie damit um +0,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,31 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lang & Schwarz einen Anstieg von +7,21 %.

    Lang & Schwarz Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,42 %
    1 Monat +5,31 %
    3 Monate +9,17 %
    1 Jahr +20,51 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lang & Schwarz Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Lang & Schwarz Aktie, mit Spekulationen über ein Kursziel von 29,45 EUR bis Juli 2026. Nutzer äußern Unzufriedenheit über die Informationspolitik und die Dividendenerwartungen, wobei Meinungen über eine Dividende von 2,35 EUR bis 4 EUR variieren. Die freiwillige Zuführung zum Bankenfonds wird kritisch betrachtet, und historische Roherträge werden analysiert, um die zukünftige Bewertung der Aktie zu erörtern.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lang & Schwarz eingestellt.

    Zur Lang & Schwarz Diskussion

    Informationen zur Lang & Schwarz Aktie

    Es gibt 9 Mio. Lang & Schwarz Aktien. Damit ist das Unternehmen 226,51 Mio. € wert.

    Lang & Schwarz Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lang & Schwarz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lang & Schwarz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lang & Schwarz

    +1,69 %
    +1,69 %
    +5,31 %
    +9,17 %
    +20,51 %
    +140,40 %
    +0,42 %
    ISIN:DE000LS1LUS9WKN:LS1LUS



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Lang & Schwarz Aktie legt zu - 13.01.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Lang & Schwarz Aktie bisher um +1,69 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lang & Schwarz Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     