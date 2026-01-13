AKTIE IM FOKUS
Zalando nähert sich Oktober-Hoch - Barclays ermutigend zu KI
- Zalando-Aktien steigen nach positiver Analystenempfehlung.
- Kurs erreicht 26,81 Euro, nahe 200-Tage-Linie.
- Analystin sieht Chancen durch Künstliche Intelligenz.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktien von Zalando hat sich am Dienstag nach einer positiven Analystenempfehlung die jüngste Erholung vom November-Tief beschleunigt. Die Titel des Online-Händlers näherten sich mit dem Spitzenkurs von 26,81 Euro bis auf wenige Cent ihrem Niveau von Ende Oktober. Der Kurs näherte sich damit der 200-Tage-Linie, die aktuell bei gut 27 Euro verläuft. Zuletzt wurden die Aktien dann 5,1 Prozent höher zu 26,47 Euro gehandelt.
Analystin Sarah Roberts stufte die Aktien auf "Overweight" hoch mit Blick auf das Thema Künstlichen Intelligenz. Sie wies darauf hin, dass bei Zalando zum Jahresende hin die Frage aufgekommen sei, ob dieser Megatrend für den Online-Modehändler eine Chance oder ein Risiko ist. Die Situation sei unsicher und entwickele sich schnell, erwähnte die Expertin.
Sie äußerte sich aber ermutigend, denn trotz aller Risiken sei der Online-Modehändler in puncto KI-Wandel besser aufgestellt als von vielen Investoren befürchtet. Es sei zwar zu früh, um Zalando als Gewinner oder Verlierer des Megatrends zu deklarieren. Das Unternehmen überzeuge aber mit Datentiefe, einem breiten Sortiment und einem starken Logistiknetzwerk, das schwer nachzubauen sei./tih/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,83 % und einem Kurs von 26,47 auf Tradegate (13. Januar 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +9,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,95 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -12,55 %/+36,88 % bedeutet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Entscheidung des Online-Modehändlers, das Logistikzentrum in Erfurt zu schließen, stehe im Einklang mit der Konzernstrategie zur Maximierung der Kapazitätsauslastung, schrieb Frederick Wild am Donnerstag. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2028 dürfte nun steigen./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
...die Börse läuft immer da wo wenige hinschauen....und hier ist dementsprechend reichlich Luft nach oben..
Die Phase des extrem günstigen Einkaufens wird bald vorbei sein, und dann sehe ich Zalando deutlich besser aufgestellt.