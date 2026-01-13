Zalando nähert sich Oktober-Hoch - Barclays ermutigend zu KI

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktien von Zalando hat sich am Dienstag nach einer positiven Analystenempfehlung die jüngste Erholung vom November-Tief beschleunigt. Die Titel des Online-Händlers näherten sich mit dem Spitzenkurs von 26,81 Euro bis auf wenige Cent ihrem Niveau von Ende Oktober. Der Kurs näherte sich damit der 200-Tage-Linie, die aktuell bei gut 27 Euro verläuft. Zuletzt wurden die Aktien dann 5,1 Prozent höher zu 26,47 Euro gehandelt.

Analystin Sarah Roberts stufte die Aktien auf "Overweight" hoch mit Blick auf das Thema Künstlichen Intelligenz. Sie wies darauf hin, dass bei Zalando zum Jahresende hin die Frage aufgekommen sei, ob dieser Megatrend für den Online-Modehändler eine Chance oder ein Risiko ist. Die Situation sei unsicher und entwickele sich schnell, erwähnte die Expertin.