JEFFERIES stuft NOKIA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen. Anleger im europäischen Halbleitersektor sollten sich 2026 auf einen holprigen Ritt einstellen, schrieb Janardan Menon in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Bewertungen hätten zugelegt und die Erwartungen seien hoch. Daher seien Enttäuschungen möglich, da die Nachfrage abseits von KI träge sei. Daher sei eine genaue Titelauswahl wichtig. Seine Favoriten sind Infineon, Suss und Nokia./mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:45 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 5,638EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 09:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: NOKIA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,20

Kursziel alt: 7,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



