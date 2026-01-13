Silver Crown greift nach weiteren Silber-Royalties

Silver Crown Royalties (Cboe: SCRI; Frankfurt: QS0; WKN: A40GTS) gibt brandaktuell eine strategische Beteiligung durch den kanadischen Investor Michael Gentile bekannt. Im Rahmen einer nicht über Broker vermittelten Privatplatzierung fließen dem Unternehmen rund 3,0 Mio. CAD zu. Gleichzeitig übernimmt Gentile die Rolle eines „Strategic Advisor“ – ein Schritt, mit dem Silver Crown Royalties seine Positionierung im stark beachteten Silbersegment der Royalty-Gesellschaften schärfen will.

Nach Angaben des Unternehmens umfasst die Platzierung 424.500 Einheiten zu einem Preis von 7,00 CAD je Einheit. Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie und einem Warrant zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zusammen. Details zu Ausübungspreis und Laufzeit der Warrants wurden in der Mitteilung nicht näher ausgeführt. Die Transaktion ist als strategisches Investment strukturiert und soll dem Unternehmen zusätzlichen finanziellen Spielraum geben, ohne die Umsetzung laufender Projekte zu bremsen.

Silver Crown Royalties: Finanzierung für neue Silber-Royalties und mehr Flexibilität

Für Silver Crown Royalties ist der Mittelzufluss vor allem mit Blick auf den Ausbau des Portfolios relevant. Das Management um CEO Peter Bures erklärte, der Erlös aus der Privatplatzierung solle „primär“ in konkret identifizierte Silber-Royalties fließen, an denen das Unternehmen arbeite, sowie in die Stärkung des allgemeinen Betriebskapitals. Damit rückt das Kerngeschäft von Silver Crown Royalties – der Aufbau von Royalty-Ansprüchen auf Silberproduktion aus Minenprojekten – erneut in den Mittelpunkt.

Royalty-Gesellschaften unterscheiden sich operativ von klassischen Explorations- oder Minenbetreibern: Statt selbst zu bohren oder abzubauen, stellen sie Kapital bereit und erhalten dafür vertraglich fixierte Ansprüche auf künftige Erlöse oder Produktionsanteile. Silver Crown bezeichnet sich als „silver royalty company“ mit dem Ziel, freien Cashflow zu generieren. Die Gesellschaft hält derzeit fünf Silber-Royalties. In einem Marktumfeld, in dem Silberpreise in den vergangenen Monaten stark schwankten, setzt das Unternehmen damit auf ein Modell, das stärker von Produktionsvolumen und Vertragsbedingungen als von operativen Kosten einzelner Minen beeinflusst wird.

Die Personalie Gentile wird vom Unternehmen auch unter dem Gesichtspunkt künftiger Kapitalmarktaktivitäten eingeordnet. CEO Bures verwies in der Mitteilung darauf, dass Gentiles Netzwerk und Markterfahrung perspektivisch zu geringeren Eigenkapitalkosten beitragen könnten. Konkrete Aussagen zu weiteren Finanzierungsplänen machte Silver Crown Royalties jedoch nicht; im Vordergrund steht zunächst die aktuelle Platzierung und die geplante Verwendung der Mittel.

Wer ist Michael Gentile – und warum ist das für Silver Crown Royalties wichtig?

Michael Gentile (CFA) ist im Junior-Mining-Sektor seit Jahren als Investor und strategischer Begleiter präsent. Silver Crown Royalties beschreibt ihn als bedeutenden strategischen Investor und Berater mit Schwerpunkt Rohstoffe und Bergbau. In der Mitteilung heißt es, Gentile sei größter Aktionär in mehr als 25 Junior-Gesellschaften und sitze in mehreren Boards. Außerdem habe er 2021 Bastion Asset Management mitgegründet, einen in Montreal ansässigen Long/Short-Hedgefonds, der sich auf Small- bis Mid-Cap-Aktien in den USA und Kanada konzentriert und nach Unternehmensangaben über mehr als 700 Mio. CAD verwaltet. Zuvor war Gentile zwischen 2001 und 2018 als Vice President und Senior Portfolio Manager bei Formula Growth tätig.

Gentile selbst erklärte, er freue sich darauf, Silver Crown Royalties als „Anker“-Aktionär und Berater zu unterstützen und die Wachstumsinitiativen des Unternehmens zu begleiten.

Als Vergütung für die Beraterrolle erhält Gentile laut Mitteilung 50.000 Aktienoptionen mit einem Ausübungspreis von 8,05 CAD und einer Laufzeit von drei Jahren. Darüber hinaus kann er demnach am RSU-Programm von Silver Crown Royalties gemäß dem „Omnibus Equity Incentive Plan“ teilnehmen. Solche Vergütungsstrukturen sollen in der Regel eine längerfristige Interessengleichheit zwischen Beratern und Aktionären herstellen, ohne dass daraus automatisch operative Verpflichtungen entstehen.

Nächste Schritte: Portfolioausbau im Fokus, Kommunikation nach außen wird wichtiger

Mit der Platzierung und der Beraterernennung setzt Silver Crown Royalties zwei Signale: Erstens stärkt das Unternehmen kurzfristig die Liquidität, um Royalty-Transaktionen voranzutreiben und die eigene Verhandlungsposition zu verbessern. Zweitens betont das Unternehmen die strategische Weiterentwicklung – also nicht nur das Halten bestehender Rechte, sondern die aktive Erweiterung des Portfolios in einem Umfeld, das von hohem Investoreninteresse an Silber geprägt ist.

Für Anleger und Marktbeobachter liefert die Meldung damit vor allem ein Update zur Kapitalbasis und zur strategischen Aufstellung: Silver Crown Royalties erweitert sein Netzwerk und finanziert den nächsten Wachstumsschritt, ohne bereits Details zu einzelnen neuen Royalty-Assets vorwegzunehmen.

