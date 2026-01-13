JEFFERIES stuft MUNICH RE auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach einer Analyse der für Rückversicherer wichtigen Wetterdaten auf "Hold" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. 2025 sei eines der mildesten Jahre der Aufzeichnungen gewesen und die Rückversicherer seien bei der Hurrikan-Saison glimpflich davongekommen, schrieb Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil seien die jüngsten Überflutungen in Südostasien mit Blick auf die wirtschaftlichen Schäden in der Region immens gewesen./mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 06:16 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 523,6EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 600

Kursziel alt: 600

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



