JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einer Präsentation auf der JPMorgan-Healthcare-Konferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Das starke Wachstum des zugelassenen Medikamenten-Portfolios sollte sich 2026 fortsetzen, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:24 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 365,7EUR auf Lang & Schwarz (13. Januar 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 350

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



