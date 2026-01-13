JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einer Präsentation auf der JPMorgan-Healthcare-Konferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Das starke Wachstum des zugelassenen Medikamenten-Portfolios sollte sich 2026 fortsetzen, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 365,7EUR auf Lang & Schwarz (13. Januar 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte