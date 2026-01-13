AKTIE IM FOKUS
BMW schwächer nach UBS-Abstufung aus Bewertungsgründen
- BMW-Aktien fallen um bis zu 2% auf 88,66 Euro.
- UBS stuft Kaufempfehlung auf "Hold" herab.
- Gewinnrisiken durch Schwäche in China steigen.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von BMW haben am Dienstag unter einem negativen Analystenkommentar gelitten. In einem allgemein schwächeren Branchenumfeld gaben sie um bis zu zwei Prozent auf 88,66 Euro nach, wodurch sie ein Tief seit Anfang Dezember erreichten und zeitweise unter die 50-Tage-Linie rutschten. Diese konnten sie allerdings mit zuletzt gezahlten 89,74 Euro wieder einholen. Der Abschlag schrumpfte damit auf 0,8 Prozent.
Die UBS gab am Dienstag ihre bisherige Kaufempfehlung für den Autobauer auf. Analyst Patrick Hummel begründete die Abstufung auf "Hold" mit einer im Vergleich zur eigenen Vergangenheit relativ hohen Bewertung der Aktien. Er erwähnte dabei auch, dass die Gewinnrisiken wegen der anhaltenden Schwäche in China nicht unerheblich seien. Die Marktdaten in China hätten sich insgesamt zuletzt nämlich verschlechtert./tih/zb
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 89,78 auf Tradegate (13. Januar 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -5,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,02 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 49,91 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der BMW Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 89,00EUR was eine Bandbreite von -65,11 %/+0,18 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
noch geht es doch, find' ich Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
bin heute mal eingestiegen; der Einbruch war zu verlockend IMHO 😁