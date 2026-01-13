BMW schwächer nach UBS-Abstufung aus Bewertungsgründen

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 89,78 auf Tradegate (13. Januar 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -5,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,02 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 49,91 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der BMW Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 89,00EUR was eine Bandbreite von -65,11 %/+0,18 % bedeutet.