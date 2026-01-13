ESTEVE übernimmt den Geschäftsbereich Infusion Specialty Therapies von TerSera Therapeutics und baut damit seine Präsenz in den USA aus

BARCELONA, Spanien und DEERFIELD, Illinois, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- ESTEVE und TerSera Therapeutics LLC gaben heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung getroffen haben, wonach ESTEVE den Geschäftsbereich Infusion Specialty Therapies (IST) von TerSera übernehmen wird. Diese strategische Übernahme ermöglicht ESTEVE die Ausweitung seiner Präsenz in den USA mit zwei hochspezialisierten Marktprodukten und einem engagierten Team aus Vertriebs-, Marketing- und Medizinfachleuten.

Der Geschäftsbereich IST von TerSera umfasst zwei Spezialmedikamente: Prialt (Ziconotid-Intrathekalinfusion) und Quzyttir (Cetirizinhydrochlorid-Injektion). Prialt ist das einzige von der FDA zugelassene, nicht-opioide Mittel zur Behandlung von starken chronischen Schmerzen bei erwachsenen Patienten, bei denen eine intrathekale Therapie angezeigt ist und die andere Behandlungen wie systemische Analgetika, Zusatztherapien oder intrathekales Morphin nicht vertragen oder darauf nicht ansprechen.1 Prialt wird derzeit in Europa von ESTEVE vermarktet.2 Quzyttir ist das erste und einzige injizierbare H1-Antihistaminikum der zweiten Generation, das von der FDA für die Behandlung von akuter Urtikaria bei Erwachsenen und Kindern ab sechs Monaten zugelassen ist.3

Mit dieser Transaktion erhält ESTEVE die weltweiten Rechte für Quzyttir in allen Gebieten (mit Ausnahme von China) und konsolidiert seine Rechte für Prialt weltweit.

Staffan Schüberg, Chief Executive Officer von ESTEVE, erklärte: „Wir freuen uns sehr über die Aufnahme des Geschäftsbereichs Infusion Specialty Therapies und heißen das talentierte Team von TerSera bei ESTEVE herzlich willkommen. Diese Übernahme passt perfekt zu unserer strategischen Vision, hochspezialisierte Lösungen für Bereiche mit einem erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf anzubieten. Durch die Aufnahme von Quzyttir in unser Portfolio und die Expansion in den US-Markt mit Prialt stärken wir nicht nur unsere Expertise im Bereich hochspezialisierter Therapie, sondern beschleunigen auch unsere Expansion in den Vereinigten Staaten – dem weltweit größten Pharmamarkt."