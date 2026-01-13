US-Präsident Trump hat per Tweet "ab sofort" Zölle von 25% gegen alle Länder verhängt, die mit dem Iran Handel treiben - ergo gegen China! Denn China braucht das Öl aus dem Iran (ca. 20% seiner Öl-Importe), für Peking ist das Land daher ein enorm wichtiges strategisches Asset. Werden die USA eine Militäraktion durchführen, oder sind die Zölle eine Hinweis darauf, dass Trump diesen Schritt nicht riskieren will? Was aber passiert, wenn der Supreme Court die IEEPA-Zölle von Trump untersagt und ihm damit seine "Lieblings-Spielzeug" aus der Hand nimmt? Der Angriff auf die Fed war ein schwerer Fehler und könnte die Pläne der Trump-Regierung, die US-Notenbank zu kontrollieren, zunichte machen, zerschlagen. Heute wichtig die US-Inflationsdaten..

Hinweise aus Video:

Das Video "Trump: Zölle gegen Iran-Partner - neuer Handelskrieg gegen China? " sehen Sie hier..