Kernmarke VW verkauft weniger Autos
- VW verkauft 2025 weltweit 4,73 Mio. Autos weniger.
- Rückgang in China (-8,4%) und USA (-8,2%) spürbar.
- Europa und Südamerika zeigen Verkaufszuwächse.
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Bei VW hat die Kernmarke Volkswagen 2025 weniger Autos verkauft als im Jahr zuvor. Weltweit wurden 4,73 Millionen Fahrzeuge der Marke an Kundinnen und Kunden übergeben, 1,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Wolfsburger mitteilten. Damit fiel das Minus bei der Marke noch etwas stärker aus als im Gesamtkonzern. Der hatte Tags zuvor einen Rückgang um 0,5 Prozent gemeldet.
Vor allem in China und in den USA gingen die Verkaufszahlen zurück. In China, wo der frühere Marktführer mit dem harten Preiswettbewerb lokaler Elektroautoanbieter kämpft, sackte die Zahl der Auslieferungen um 8,4 Prozent auf 2,02 Millionen ab. In Nordamerika ging es um 8,2 Prozent auch noch 544.000 nach unten. Die Zölle von US-Präsident Donald Trump hätten hier spürbare Auswirkungen auf die Auslieferungen, hieß es zur Begründung.
In Europa legte die Marke dagegen um 5,1 Prozent auf 1,32 Millionen Fahrzeuge zu. In Südamerika gab es ein noch deutlicheres Plus von 18,5 Prozent auf 568.000 Fahrzeuge.
Kaum Bewegung gab es bei der Zahl der verkauften Elektroautos der Kernmarke. Weltweit wurden rund 382.000 vollelektrische ID-Modelle ausgeliefert, das waren sogar 0,2 Prozent weniger als 2024. In Europa legte VW bei den E-Modellen dagegen spürbar zu - um fast 50 Prozent auf 248.000 Fahrzeuge. In Deutschland ging es sogar um mehr als 60 Prozent nach oben auf 94.000 E-Autos./fjo/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 102,8 auf Tradegate (13. Januar 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -1,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,03 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -69,64 %/+37,12 % bedeutet.
Wo soll hier Stärke wachsen?
Kompletter Unsinn, es wird in einer Übergangszeit mehr Geld verdient, um den Umstieg besser gestalten zu können. Die Entscheidung ist genau richtig und wird von den Unternehmen (die es am besten wissen) begrüßt.
Was soll die Hybrid Diskussion? Wenn ich ins Autohaus ab 1.1.26 gehe, dann bekomme ich auf jede Kiste mit Hybrid, egal ob Mid, Voll und weiß der Geier was, bis 5000 Euro Prämie, unabhängig vom Rabatt. Habt Ihr noch nicht mitbekommen, daß es jetzt schon mit der Prämienwerbung losgeht? Ich glaube, daß die VW Aktie raketenmäßig abgeht. Ferner habe ich heute auf meine Anfrage hin Post von VW und Audi bekommen in Sachen Hybrid. Ich bin guter Dinge, daß ein 1 Liter Hybrid oder 1,5 Liter Hybrid kommen wird, weil das Kaufentscheidend ist. Ich z.B. kaufe nächstes Jahr 2 Autos, mache das abhängig von der Prämie und so werden das hunderttausende Menschen machen. Platztechnisch sehe ich in den von mir genannten Modellen überhaupt kein Problem. Ich habe mich mit Autohäusern unterhalten, man rechnet damit, daß nächstes Jahr angepasste Motoren für die Prämie angeboten werden. Ich sehe die große Story auf VW Aktionäre zurollen, zumal die neuen Modelle der Knaller sind. Die sind auf den Messen super angekommen. Darüber hinaus ist VW ein starkes Unternehmen, auch wenn alles schlecht geredet wird. Ich war bei allen Marken im Autohaus, letztlich landet man immer wieder bei Marken des VW Konzerns. Auch wenn ich mir die ganzen City SUVs angucke, ich hatte Audi vorher nicht mal auf dem Schirm, seit ich im Q2 gesessen habe, bin ich von Audi sowas von angetan. Selbst der A1 Allstreet ist im Vergleich zu anderen Marken ein Unterscheid wie Tag und Nacht. Hut ab.