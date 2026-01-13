Kernmarke VW verkauft weniger Autos

Was soll die Hybrid Diskussion? Wenn ich ins Autohaus ab 1.1.26 gehe, dann bekomme ich auf jede Kiste mit Hybrid, egal ob Mid, Voll und weiß der Geier was, bis 5000 Euro Prämie, unabhängig vom Rabatt. Habt Ihr noch nicht mitbekommen, daß es jetzt schon mit der Prämienwerbung losgeht? Ich glaube, daß die VW Aktie raketenmäßig abgeht. Ferner habe ich heute auf meine Anfrage hin Post von VW und Audi bekommen in Sachen Hybrid. Ich bin guter Dinge, daß ein 1 Liter Hybrid oder 1,5 Liter Hybrid kommen wird, weil das Kaufentscheidend ist. Ich z.B. kaufe nächstes Jahr 2 Autos, mache das abhängig von der Prämie und so werden das hunderttausende Menschen machen. Platztechnisch sehe ich in den von mir genannten Modellen überhaupt kein Problem. Ich habe mich mit Autohäusern unterhalten, man rechnet damit, daß nächstes Jahr angepasste Motoren für die Prämie angeboten werden. Ich sehe die große Story auf VW Aktionäre zurollen, zumal die neuen Modelle der Knaller sind. Die sind auf den Messen super angekommen. Darüber hinaus ist VW ein starkes Unternehmen, auch wenn alles schlecht geredet wird. Ich war bei allen Marken im Autohaus, letztlich landet man immer wieder bei Marken des VW Konzerns. Auch wenn ich mir die ganzen City SUVs angucke, ich hatte Audi vorher nicht mal auf dem Schirm, seit ich im Q2 gesessen habe, bin ich von Audi sowas von angetan. Selbst der A1 Allstreet ist im Vergleich zu anderen Marken ein Unterscheid wie Tag und Nacht. Hut ab.