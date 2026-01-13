JEFFERIES stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Anlegerstimmung für das Unternehmen hinter Shop Apotheke sollte sich im Zuge sinkender regulatorischer Unsicherheiten deutlich verbessern, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 66,95EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Martin Comtesse
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
