Symrise mit dem richtigen Riecher: Aktienrückkauf sorgt für dickes Kursplus

Wie Symrise mitteilte, befindet sich der Konzern in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf des Terpen-Geschäfts. Das Geschäftsfeld gilt seit Längerem als strategisch wenig attraktiv. Aufgrund der bislang vorliegenden Angebote wird das Segment künftig als aufgegebener Geschäftsbereich bilanziert. Damit verbunden ist eine nicht zahlungswirksame Abschreibung von rund 145 Millionen Euro im vierten Quartal 2025, die das ausgewiesene EBIT spürbar belastet.

Der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise sorgt mit mehreren Ankündigungen für Bewegung an den Märkten. Im Fokus stehen milliardenschwere Wertberichtigungen – und ein großzügiges Aktienrückkaufprogramm, das Anleger besänftigen soll. Die Aktie legt am Dienstag um mehr als 4 Prozent zu und gehört damit zu den stärksten Werten im DAX.

Der DAX-Konzern aus Holzminden nimmt außerdem eine Wertberichtigung auf seine Beteiligung an Swedencare AB vor. Rund 150 Millionen Euro werden im vierten Quartal abgeschrieben und drücken auf das EBITDA 2025. Der Konzern betont, dass beide Effekte keinen Einfluss auf den operativen Cashflow haben und bei der Ergebnisdarstellung bereinigt werden.

Für Anleger wichtiger: Symrise kündigt ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 400 Millionen Euro an. Zwischen Februar und Oktober 2026 sollen eigene Aktien erworben und eingezogen werden. Möglich macht das eine starke freie Cashflow-Entwicklung sowie erwartete Erlöse aus Portfolioanpassungen.

Mit dem Rückkauf und der progressiven Dividendenpolitik will Symrise die Kapitalallokation schärfen und die Aktionärsrendite erhöhen. Gleichzeitig signalisiert der Schritt, dass derzeit keine größeren Übernahmen auf der Agenda stehen. Investitionen in wachstumsstarke Bereiche und eine solide Bilanz bleiben zwar Priorität – kurzfristig fließt aber mehr Geld direkt an die Anteilseigner zurück.

Martkbeobachter sehen bei dem DAX-Wert erhebliches Aufholpotenzial, nachdem die Aktie 2025 rund ein Drittel an Wert verloren hatte. Die Analysten von Warburg Research prognostizieren für die Symrise-Papiere ein Potenzial von über 50 Prozent und peilen ein Kursziel von 110 Euro an. DZ-Bank-Analyst Thomas Maul rechnet sogar mit einem Kurs von 115 Euro.

