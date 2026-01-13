Milliarden für Defense & Infrastruktur:

Warum der D-A-CH-Mittelstand 2026 vor dem eigentlichen Durchbruch steht

Das Jahr 2025 hat gezeigt: Die Talsohle bei den Nebenwerten ist durchschritten und die Performance des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund bestätigt den positiven Trend. Doch trotz dieser ersten Erholung sind wir von einer Überhitzung weit entfernt – im Gegenteil: Die Bewertungen im D-A-CH-Mittelstand sind im historischen Vergleich weiterhin sehr niedrig.



Für 2026 zeichnet sich eine neue Dynamik ab. Massive staatliche Investitionsprogramme in den Bereichen Verteidigung und Infrastruktur fließen nun sukzessive in die Auftragsbücher spezialisierter Nischenplayer.



Im Web-Seminar am

Mittwoch, den 14. Januar 2026 um 10:00 Uhr

analysiert Lukas Spang, Geschäftsführer der Tigris Capital GmbH, warum diese strukturellen Wachstumstreiber gerade erst beginnen, ihre Wirkung zu entfalten.



Erfahren Sie, wie Tigris Capital durch tiefes Fundamental-Research die ‚Hidden Champions‘ identifiziert, die von diesen Milliarden-Budgets überproportional profitieren, und warum die aktuelle Bewertungslücke das Jahr 2026 zu einem entscheidenden Zeitfenster für Anleger macht.



