    BARCLAYS stuft T-Mobile US auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Die Anlegerstimmung für US-Telekomwerte habe sich zuletzt eher etwas verschlechtert, schrieb Kannan Venkateshwar in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wenn die großen Anbieter T-Mobile US und AT&T beim Nettokundenwachstum etwas vom Gas gehen würden, würde das gleichwohl Raum für höhere Gewinnmargen für alle Anbieter schaffen. T-Mobile US ist die wichtigste Tochter der Deutschen Telekom. Die US-Sparte steuert einen Großteil zum Gewinn des deutschen Konzerns bei./mis/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 01:19 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 05:10 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 169,6EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 10:26 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Kannan Venkateshwar
    Analysiertes Unternehmen: T-Mobile US
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 240
    Kursziel alt: 240
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


