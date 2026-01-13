Boeing gewinnt zweiten Großauftrag seit Jahresstart

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 204,7 auf Tradegate (13. Januar 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +4,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,12 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 172,24 Mrd..

Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 231,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -3,43 %/+12,67 % bedeutet.