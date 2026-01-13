Bundesregierung für gleiche EU-Umweltstandards für Bauern

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung setzt auf europaweit gleiche Standards bei Umweltvorgaben für Landwirte in der künftigen EU-Agrarfinanzierung. Ein Unterbietungswettbewerb bei den Standards würde langfristig allen schaden, sagte Umweltminister Carsten Schneider (SPD) anlässlich eines Kongresses seines Ressorts vor der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin.

Es müsse weiter EU-weite Mindest-Umweltstandards und einen Mindestanteil am Agrarbudget für Umweltmaßnahmen geben. Schneider warnte, mit aktuellen Vorschlägen der EU-Kommission für die Finanzierung nach 2027 würden größere Betriebe im Norden und Osten Deutschlands deutlich Mittel verlieren. Hier müsse man mehr Rücksicht auf gewachsene Betriebsstrukturen nehmen.