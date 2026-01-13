Bundesernährungsminister für freiwillige Preisaktionen bei Lebensmitteln

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesernährungsminister Alois Rainer setzt auch auf übliche günstigere Angebote der Supermärkte, um den Einkauf von Lebensmitteln nach zuletzt gestiegenen Preisen erschwinglich zu halten. Rainer äußerte sich auf eine Frage zu einem Vorschlag aus der mitregierenden SPD für einen "Deutschlandkorb".

Bei vielen Händlern gebe es immer wieder spezielle Wochenangebote, an denen man sich durchaus orientieren könne, sagte der CSU-Politiker in Berlin. "Einen gesetzlich vorgeschriebenen Warenkorb lehne ich ab." Wenn Händler freiwillig etwas machten wie jetzt schon mit solchen Angeboten, sei es gut.