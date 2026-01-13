    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Anleihen geben nach - Ausverkauf bei Japans Staatsanleihen belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen gesunken, Euro-Bund-Future fällt.
    • Japanische Anleihen belasten Markt, Renditen steigen.
    • US-Inflationsdaten im Fokus, Sorgen um Fed-Unabhängigkeit.
    Deutsche Anleihen geben nach - Ausverkauf bei Japans Staatsanleihen belastet
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gesunken. Am Markt wurde auf kräftige Kursverluste bei japanischen Staatspapieren hingewiesen, die den gesamten Markt am Morgen belastet hätten. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,12 Prozent auf 127,92 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe legte im Gegenzug auf 2,86 Prozent zu.

    Bei den übrigen Ländern der Eurozone ging es im frühen Handel mit den Kursen ebenfalls nach unten und mit den Renditen nach oben. Überschattet wird der Markt durch einen Ausverkauf bei japanischen Staatsanleihen nach der Spekulation auf eine mögliche vorgezogene Neuwahl.

    Medienberichten zufolge, könnte Japans Premierministerin Sanae Takaichi, die seit Oktober 2025 amtiert, ihre Macht durch neue Mehrheitsverhältnisse festigen. Takaichi steht für eine aggressive Fiskalpolitik und befürwortet eine expansive Geldpolitik.

    Im weiteren Handelsverlauf dürften Anleger das Interesse auch verstärkt auf US-Konjunkturdaten richten. Am Nachmittag werden Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise im Dezember erwartet. Nach Einschätzung des Analysten Christoph Rieger von der Commerzbank stehen die Inflationsdaten unter anderem wegen der jüngsten Angriffe der US-Regierung auf die Unabhängigkeit der Notenbank Fed besonders im Fokus.

    "Auch wenn die Sorgen um die Unabhängigkeit der Fed berechtigt sind, könnten die heutigen US-Inflationszahlen zumindest die unmittelbaren Befürchtungen nehmen, dass die Fed zu unangemessenen Zinssenkungen gezwungen wird", sagte Rieger. Zuletzt war der Streit um die Unabhängigkeit der Notenbank eskaliert.

    Nachdem das US-Justizministerium dem Notenbankchef Jerome Powell mit einer Anklage gedroht hatte, wies Powell die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Federal Reserve zurück.
    Die zuständige Staatsanwältin versuchte, die Lage zu beschwichtigen. Außer Powell habe niemand das Wort "Anklage" in den Mund genommen, erklärte Jeanine Pirro auf der Plattform X. Ihre Behörde habe lediglich zu Vorladungen greifen müssen, da die Notenbank Informationsanfragen zu Kosten von Renovierungsarbeiten am historischen Gebäude der Federal Reserve (Fed) "ignoriert" habe, behauptete sie./jkr/zb




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Anleihen geben nach - Ausverkauf bei Japans Staatsanleihen belastet Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gesunken. Am Markt wurde auf kräftige Kursverluste bei japanischen Staatspapieren hingewiesen, die den gesamten Markt am Morgen belastet hätten. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,12 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     